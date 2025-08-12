Samsung wprowadza na rynek telewizor z matrycą Micro RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung ogłosiła właśnie oficjalną premierę pierwszego na świecie telewizora wyposażonego w 115-calowy ekran z matrycą o diodach Micro RGB. Ten przełomowy wyświetlacz ustanawia w segmencie telewizorów ultra-premium nowy punkt odniesienia w wierności kolorów, jakości kontrastu i poczuciu zanurzenia w obrazie. Opatentowana przez Samsung technologia polega na umieszczeniu tuż pod powierzchnią ekranu ultra-gęstej matrycy świecących mikrodiod o kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim (RGB) – każda o rozmiarze mniejszym niż 100 µm i każda sterowana indywidualnie. Inaczej niż w konwencjonalnej matrycy, architektura ta daje precyzyjną kontrolę nad każdą z tych diod, a więc nad ogólną reprodukcją barw.







Wszystkimi tymi diodami – i każdą z nich – sterują algorytmy AI optymalizujące obraz, ale zajmujące się równocześnie przetwarzaniem dźwięku. Ta zaawansowana technologia analizuje każdą klatkę w czasie rzeczywistym i automatycznie optymalizuje kolory, aby wyświetlić bardziej realistyczny i wciągający obraz. Dzięki sztucznej inteligencji, Wzmacniacz Kolorów Pro (Color Booster Pro) w wersji unowocześnionej do obsługi matrycy Samsung Micro RGB rozpoznaje sceny z matowymi odcieniami kolorów – a wszystko to po to, aby inteligentnie poprawić ich odwzorowanie we wszystkich treściach, zapewniając tym samym jeszcze żywsze i bardziej wciągające wrażenia wizualne. Ponadto, telewizor ma funkcję zwiększania precyzji syntezy kolorów (Micro RGB Precision Color), dzięki której są one odtwarzane w sposób kontrolowany, przez co obraz jest żywy i maksymalnie realistyczny.



Ekran osiąga 100% pokrycia gamy kolorów BT.2020 – międzynarodowego standardu wierności barw wprowadzonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Wyświetlacz otrzymał również certyfikat „Micro RGB Precision Color” od Verband der Elektrotechnik (VDE), wiodącego niemieckiego instytutu certyfikacji w dziedzinie elektrotechniki.



Dzięki technologii Glare Free ekran minimalizuje refleksy światła nawet w jasnym otoczeniu, dzięki czemu oglądanie jest bardziej komfortowe i skupione na treści. Niezależnie od technologii nowej generacji, która trafiła do wnętrza telewizora, jego projektanci skrupulatnie zadbali o to, by jego wyjątkowo smukła, minimalistyczna obudowa z metalu wpasowała się elegancko w każde pomieszczenie.



Dzięki technologii Samsung Vision AI, Samsung Micro RGB oferuje najnowocześniejsze technologie AI, w tym obraz i dźwięk AI oraz jeszcze bardziej inteligentny asystent głosowy Bixby. Jest on oparty na generatywnej sztucznej inteligencji i zapewnia użytkownikom telewizorów bardziej konwersacyjne i spersonalizowane doświadczenia, pozwalając im tym samym czerpać więcej z oglądanych treści, i to bez odrywania wzroku od ekranu.



Telewizory Samsung Micro RGB są również chronione przez Samsung Knox, wiodące w branży rozwiązanie zabezpieczające, zaprojektowane w celu ochrony wrażliwych danych osobowych użytkowników. Co więcej zapewnia też do 7-lat aktualizację systemu operacyjnego Tizen, który zapewnia nie tylko ciągłe ulepszenia oprogramowania, ale i długoterminowe wsparcie.



Po debiucie w Korei telewizor Samsung Micro RGB trafi na rynek USA, a w planach globalnej dystrybucji znajdą się różne rozmiary dostosowane do lokalnych preferencji.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG