Samsung z datą udostępnienia interfejsu One UI 7

Samsung poinformował o oficjalnej premierze interfejsu One UI 7 planowanej na 7 kwietnia 2025. Nowy interfejs zapewnia więcej możliwości personalizacji, a także lepszą kontrolę nad sposobem korzystania z urządzenia. One UI 7 to nowy interfejs oparty na AI, który pomaga użytkownikom, w bardziej naturalny niż kiedykolwiek wcześniej sposób, wchodzić w interakcje z ich urządzeniami serii Galaxy. Aktualizacja będzie dostępna początkowo na telefonach z serii Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 oraz Z Flip6, by stopniowo pojawiać się także na innych smartfonach i tabletach serii Galaxy.







Innowacyjne rozwiązanie z większymi możliwości personalizacji

One UI 7 charakteryzuje się prostym, intuicyjnym designem. Dzięki niemu użytkownicy urządzeń serii Galaxy mogą korzystać z nich w łatwiejszy i bardziej spójny sposób. Uproszczony ekran główny, przeprojektowane widżety One UI oraz zmieniony ekran blokady pozwalają użytkownikom bezproblemowo dostosowywać urządzenia do swoich własnych potrzeb. Dla zwiększenia poziomu wygody, pasek Now Bar umożliwia dokonywanie – w czasie rzeczywistym – aktualizacji najważniejszych funkcji z poziomu ekranu blokady. Użytkownicy mogą teraz np. sprawdzić – podczas porannej przebieżki – status treningu i dowiedzieć się, jaki utwór jest odtwarzany w słuchawkach Galaxy Buds, a wszystko to za pomocą jednego przesunięcia ekranu, bez konieczności odblokowywania telefonu.



Bardziej inteligentne funkcje AI – by korzystanie z urządzenia było jeszcze bardziej intuicyjne

One UI 7 daje dostęp do prostych w użyciu, opartych na sztucznej inteligencji funkcji, dzięki którym użytkownicy mogą zachować wysoki poziom produktywności i kreatywności. Galaxy AI pozwala uprościć codzienne czynności, a także ogranicza konieczność przełączania się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. AI Select w intuicyjny sposób przedstawia oparte na zrozumieniu kontekstu rekomendacje. Użytkownik może na przykład podczas oglądania wideo otworzyć Edge Panel i kliknąć ikonkę „AI Select”, by zapisać filmik jako plik GIF. Funkcja Asystent pisania pozwala w prosty sposób podsumować lub automatycznie sformatować materiały, w których można zaznaczyć tekst. One UI 7 umożliwia także prostą edycję, zapewniając użytkownikom większy poziom kreatywności i wolności. Asystent rysowania pozwala przekuć idee w rzeczywistość za pomocą różnego rodzaju komend, na które mogą składać się prompty tekstowe oraz zdjęcia i szkice. Audio Eraser pozwala na zaawansowaną edycję ścieżek dźwiękowych poprzez wyizolowanie poszczególnych kategorii dźwięku i wyeliminowania szumu w filmach.



Dzięki głębszej integracji Google Gemini, sterowanie całym urządzeniem jest teraz równie proste, co rozmowa z przyjacielem. Wystarczy przycisnąć na dłużej boczny przycisk i powiedzieć „Znajdź w pobliżu przyjazne dla zwierząt włoskie restauracje z ogródkiem zewnętrznym”. Gemini natychmiast poleci najlepsze lokale. Wyszukiwanie za pomocą naturalnych komend głosowych można teraz przeprowadzić także w Ustawieniach, dzięki czemu łatwiej dostosować telefon do osobistych preferencji. Użytkownik może po prostu wejść w Ustawienia i powiedzieć „Mam zmęczone oczy”. W jednej chwili pojawią się polecane opcje, takie jak regulacja poziomu jasności czy też aktywacja funkcji Eye Comfort.



Dostępność

Interfejs One UI 7 będzie dostępny od 7 kwietnia, trafiając w kolejnych tygodniach na coraz większą liczbę smartfonów i tabletów serii Galaxy, w tym Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy Z Fold6 i Z Flip6, Galaxy Z Fold5 i Z Flip5, Galaxy Tab S10 oraz Galaxy Tab S9.

















źródło: Info Prasowe - SAMSUNG