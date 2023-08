Samsung zaprasza na Dzień Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 3 września odbędzie się Dzień Odkrywców, podczas którego wstęp do Centrum Nauki Kopernik będzie bezpłatny. Zwiedzający mogą liczyć na specjalne atrakcje i strefy wykorzystujące najnowsze technologie Samsung. Centrum Nauki Kopernik to wyjątkowe miejsce na warszawskim Powiślu, które inspiruje do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. W tej przestrzeni każdy może poczuć się jak badacz czy odkrywca, i to zarówno dorosły, jak i młodszy zwiedzający. Raz w roku, aby uczynić to miejsce jeszcze bardziej dostępnym, Samsung zaprasza wszystkich chętnych na bezpłatne zwiedzanie. W tym roku to niezwykłe święto przypada w niedzielę, 3 września.







Strefa gamingowa

Z myślą o fanach wirtualnych rozgrywek przygotowano specjalną strefę gamingową. Będzie można w niej znaleźć nowoczesne stanowisko od Logitech G wyposażone w ich nowy model kierownicy wyścigowej oraz Samsung Odyssey Ark – pierwszy na świecie 55-calowy monitor gamingowy o zakrzywieniu 1000R. Zaawansowana technologia pozwoli przenieść symulacje wyścigowe na zupełnie nowy poziom rozrywki. Tuż obok będzie można wziąć udział w konkursie gamingowym na najnowszych smartfonach Samsung, w którym zwycięzcy otrzymają słuchawki Galaxy Buds2.



Warsztaty z daktyloskopii

Podczas specjalnego warsztatu zwiedzający będą mogli dowiedzieć się, czym są linie papilarne, jakie są sposoby uwidaczniania odcisków palców na różnych powierzchniach z zastosowaniem proszków daktyloskopijnych, jakie są metody ich zdejmowania z tychże powierzchni za pomocą folii daktyloskopijnych oraz inne sposoby pobierania. Dzięki użyciu smartfona Samsung, którym wykonane zostanie przybliżone zdjęcie wysokiej jakości, oraz projektora The Freestyle powiększone odciski będzie można dokładnie opisać i oznaczyć, charakteryzując ich wzory, minucje oraz linie białe. Ponadto na podstawie wykonanych odbitek prowadzący opowie o tym, jak działają systemy identyfikacji cech biometrycznych, takich jak skanery odcisków palców w smartfonach. Na koniec każdy zwiedzający będzie mógł sprawdzić swoje własne ślady oraz zabrać je ze sobą na pamiątkę na karcie daktyloskopijnej.



Strefa Kids AR

W sali Galaxy będą czekać wyjątkowe atrakcje dla najmłodszych. To przestrzeń do wspólnego rodzinnego kolorowania oraz późniejszego „ożywiania” prac na tabletach Galaxy Tab S9. Dodatkowo jeden z tabletów będzie połączony z większym ekranem, na którym także będzie można zobaczyć animowane efekty kolorowania.



Strefa personalizacji

Ta strefa była tegorocznym hitem podczas festiwali muzycznych. To tutaj goście będą mogli uatrakcyjnić swoje smartfony przy pomocy sznurków, kolorowych koralików czy zawieszek. Tym samym stworzą swój unikatowy, spersonalizowany telefon.



Strefa Galaxy Watch

W tej strefie goście będą mogli wejść na bieżnię, aby sprawdzić możliwości Samsung Galaxy Watch 6. Trenerzy zaprezentują liczne prozdrowotne funkcje, takie jak mierzenie EKG, ciśnienia, pomiar składu ciała czy mierzenie cyklu menstruacyjnego.



Strefa foto

Nie zabraknie także wyjątkowej strefy, służącej do robienia pamiątkowych zdjęć w różnych sceneriach. W specjalnej ramce będzie można zrobić sobie oryginalne zdjęcia z wykorzystaniem gier świateł i teatru cieni.



Firma Samsung jest partnerem strategicznym Centrum Nauki Kopernik od początku jego istnienia. W ramach współpracy wspiera instytucję przy tworzeniu programów edukacyjnych, wydarzeń czy dostarczaniu rozwiązań technologicznych na potrzeby ekspozycji.



Dzień Odkrywców w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się 3 września, w godzinach 9-19.00. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można rezerwować od poniedziałku, 28 sierpnia od godz. 8.00 na stronie bilety.kopernik.org.pl.















Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG