Samsung zaprezentował przenośny dysk SSD T7 Shield

Samsung zaprezentował najnowszy przenośny dysk SSD T7 Shield, zapewniający wyjątkową wydajność i niezawodność, zamkniętą w wytrzymałej konstrukcji o kompaktowych rozmiarach karty kredytowej. T7 Shield to najnowszy członek rodziny przenośnych dysków Samsung SSD T7, która obejmuje model T7 – dysk do codziennego użytku, zapewniający niezwykle szybkie prędkości transferu oraz elegancki wygląd, a także T7 Touch – nagradzany na targach CES dysk PSSD z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych dla lepszej ochrony danych. T7 Shield to najtrwalszy do tej pory dysk PSSD Samsung, który idealnie nadaje się dla twórców podróżujących lub pracujących w terenie.







Urządzenie oferuje użytkownikom doświadczenia bogate w dane, jednocześnie chroniąc przed ich utratą w wyniku narażenia na działanie czynników atmosferycznych lub nieszczęśliwego wypadku. Starannie zaprojektowany dysk T7 Shield jest odporny na wstrząsy od upadków z wysokości do trzech metrów, a dzięki stopniowi ochrony IP65 pozostaje także pyłoszczelny i wodoodporny. Nowa, wytrzymała konstrukcja T7 Shield jest ponadto lekka i kompaktowa – waży zaledwie 98 gramów.



Wyjątkowa wydajność

T7 Shield zapewnia prędkość odczytu 1050 megabajtów na sekundę (MB/s) i prędkość zapisu 1000 MB/s, które są obecnie najszybszymi prędkościami transferu oferowanymi przez Samsung w oparciu o standard USB 3.2 Gen2. T7 Shield jest około dwukrotnie szybszy niż jego poprzednik, model T5, a także do 9.5 razy szybszy niż zewnętrzne dyski HDD, dzięki czemu zapewnia konsumentom, twórcom treści cyfrowych i pracownikom kreatywnym oszczędność czasu.



Samsung zoptymalizował zarówno wnętrze, jak i zewnętrzną stronę produktu, zmieniając materiał powłoki dysku i ulepszając oprogramowanie T7 Shield tak, by wyeliminować obawy związane ze zmienną wydajnością urządzenia i przegrzewaniem podczas transferu dużych plików. Dzięki temu zminimalizowane zostało ryzyko przegrzewania się urządzenia, natomiast użytkownicy mogą cieszyć się niezawodną wydajnością dysku nawet podczas przesyłania plików o wielkości 2 TB. T7 Shield pozwala na stabilne przesyłanie danych bez spadku wydajności, także podczas wykonywania obciążających, długotrwałych zadań takich jak nagrywanie, edycja, kodowanie i renderowanie plików wideo w wysokiej jakości.



Szeroka kompatybilność i silne zabezpieczenia

Zaprojektowany do pracy z wieloma urządzeniami dysk Samsung T7 Shield może przechowywać dużą ilość danych takich jak zdjęcia, gry, a także filmy w rozdzielczości 4K lub 8K na komputerze PC, Mac, smartfonie (z systemem Android) lub konsoli do gier. Dodatkowo T7 Shield oferuje wzmocnione zabezpieczenia (*256-bitowe szyfrowanie AES – Advanced Encryption Standard) z szyfrowaniem sprzętowym, dzięki czemu dane użytkowników pozostają chronione nawet w przypadku utraty urządzenia. Ponadto zapewnia on dostęp do autorskiego oprogramowania Samsung Magician Software, które pozwala na wygodne zarządzanie dyskiem.



Ekologiczne opakowanie

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych dysków SSD Samsung, opakowanie T7 Shield jest o jedną trzecią mniejsze w porównaniu z poprzednimi generacjami, co minimalizuje emisję gazów cieplarnianych podczas produkcji.



T7 Shield jest dostępny w kolorze beżowym, czarnym i niebieskim w dwóch rozmiarach – 1 TB i 2 TB, dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Urządzenie dostępne jest w zestawie z kablem USB typu C-C i kablem USB typu C-to-A. T7 Shield objęty jest trzyletnią ograniczoną gwarancją.



T7 Shield jest dostępny w sprzedaży na całym świecie od 26.04.2022 r.























