SanDisk Ixpand - nowe ładowarki bezprzewodowe od Western Digital

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Western Digital wprowadziła do oferty nowe produkty, idealnie wpisujące się w potrzeby użytkowników poszukujących szybkiej i niezawodnej ładowarki bezprzewodowej do urządzeń zgodnych ze standardem Qi - SanDisk Ixpand Wireless Charger Sync oraz SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W. Ixpand Wireless Charger Sync pokazuje, że ładowarka może służyć do czegoś więcej niż tylko dostarczania energii – może też zagwarantować bezpieczeństwo cennych zdjęć i filmów1. Nowości idealnie sprawdzą się np. jako akcesoria dla smartphone’ów wręczanych lub otrzymywanych jako prezenty gwiazdkowe.







Ixpand Wireless Charger Sync powstał z myślą o uwolnieniu posiadaczy smartphone’ów od konieczności ręcznego kopiowania czy przenoszenia kluczowych danych z urządzenia – proces ten został maksymalnie uproszczony i odbywa się bez udziału użytkownika. Urządzenie oferuje maksymalnie 256 GB* przestrzeni na dane, które są automatycznie kopiowanie podczas bezprzewodowego ładowania smartphone’a, co pozwala na zwolnienie miejsca w jego pamięci.



Oprócz Ixpand Wireless Charger Sync (ładowarki z funkcją backupu danych), firma zaprezentowała również standardową ładowarkę SanDisk Ixpand Wireless Charger 15W, która bezprzewodowo ładuje (z mocą 15W) umieszczone na niej urządzenia zgodne ze standardem Qi.



Obie nowości są kompatybilne m.in. z urządzeniami AirPods Pro, iPhone 8 (i nowsze modele), Samsung Galaxy S7 (oraz nowsze), Samsung Galaxy Note 5 (oraz nowsze) oraz wszelkim innym sprzętem obsługującym technologię Qi (w większości przypadków również przez dodatkową obudowę lub etui). System kontroli temperatury, wykrywania obcych obiektów oraz ładowanie adaptacyjne dbają o stan ładowanych akumulatorów.



Nowe ładowarki SanDisk objęte są 2-letnią ograniczoną gwarancją. Model Ixpand Wireless Charger Sync dostępny jest w wersjach 128GB oraz 256GB, w cenie od 95.99 €uro (MSRP). Cenę Ixpand Wireless Charger 15W ustalono na 49.99 €uro.



















Źródło: Info Prasowe / WD