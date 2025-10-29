Sandisk - kolekcja dysków i kart na mistrzostwa świata w piłce nożnej
Firma Sandisk zainaugurowała dziś odliczanie do Mistrzostw Świata FIFA 2026, prezentując kolekcję oficjalnie licencjonowanych produktów. Zaprojektowane z myślą o jednym z najbardziej medialnych wydarzeń sportowych w historii, produkty z serii SANDISK Official Licensed Product Collection for the FIFA World Cup 2026 umożliwiają fanom, twórcom i profesjonalistom na całym świecie rejestrowanie, przechowywanie i ponowne przeżywanie najważniejszych momentów z największej futbolowej sceny. Produkty tej kolekcji wyróżniają się designem inspirowanym krajami, które będą gościć piłkarzy oraz kultowymi momentami futbolu — od pendrive’ów USB-C w formie gwizdka po szybkie dyski SSD w barwach turnieju i profesjonalne karty pamięci do rejestrowania wideo w jakości 8K.
Kolekcja oficjalnych produktów SANDISK FIFA World Cup 2026 obejmuje:
• SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Edition – pendrive w formie gwizdka, inspirowany symbolem futbolu, dostępny w edycjach globalnej oraz dedykowanych krajom-gospodarzom (USA, Kanada, Meksyk).
• SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition – przenośny dysk SSD w barwach turnieju, zapewniający szybkość, niezawodność i styl.
• SANDISK CFexpress Type B Card FIFA World Cup 2026 Edition – karta pamięci klasy profesjonalnej do rejestracji materiału 4K i 8K.
• SANDISK SD UHS-II Card FIFA World Cup 2026 Edition – szybka karta SD do zdjęć seryjnych i nagrań wideo o wysokiej rozdzielczości.
Kluczowe funkcje kolekcji:
• Błyskawiczny transfer danych: pendrive SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Edition umożliwia szybkie przenoszenie plików i zarządzanie treściami w podróży – idealny dla fanów i twórców w ruchu.
• Perfekcja SSD: SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition oferuje do 1 TB pojemności, zapewniając błyskawiczne kopie zapasowe i niezawodne przesyłanie danych.
• Gotowość na 8K: SANDISK CFexpress Type B Card i SANDISK SD UHS-II Card FIFA World Cup 2026 Edition zostały zaprojektowane z myślą o rejestracji wideo 4K i 8K oraz ultraszybkich zdjęciach seryjnych, umożliwiając profesjonalistom uchwycenie każdego decydującego momentu.
• Turniejowa wytrzymałość: każdy produkt zaprojektowano tak, aby sprostał wymaganiom pasjonatów futbolu, twórców treści i zawodowych fotografów – od pierwszego gwizdka po podróże między stadionami.
Dostępność i ceny
Kolekcja Sandisk Official Licensed Product Collection for the FIFA World Cup 2026 jest już dostępna w przedsprzedaży u wybranych sprzedawców na całym świecie.
• SANDISK USB-C Flash Drive FIFA World Cup 2026 Edition – 64 GB (73 PLN) i 128 GB (100 PLN)
• SANDISK Portable SSD FIFA World Cup 2026 Edition – 1 TB (499 PLN)
• SANDISK CFexpress Type B Card FIFA World Cup 2026 Edition – 256 GB (908 PLN)
• SANDISK SD UHS-II Card FIFA World Cup 2026 Edition – 128 GB (590 PLN)