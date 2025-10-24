Sandisk i Crayola łączą siły nowa linia kolorowych pamięci USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sandisk i Crayola ogłosiły nawiązanie współpracy i premierę SANDISK Crayola USB-C Flash Drive – pierwszej oficjalnie licencjonowanej pamięci USB Crayola. Nauczyciele, rodzice i uczniowie dobrze znają stosy szkolnych prac i efekty dziecięcej twórczości. Teraz mogą przechowywać projekty artystyczne, zadania domowe, zdjęcia czy gry w uroczej pamięci USB w kształcie kredki – idealnej, by zrobić miejsce na jeszcze więcej plików. Kolorowe pamięci USB-C podkreślają dziedzictwo ikonicznej marki Crayola, która od ponad 120 lat inspiruje artystów i twórców na całym świecie.







Od zabawnego kształtu kredki po charakterystyczne opakowanie przypominające pudełko kredek – SANDISK Crayola USB-C Flash Drive łączy nostalgię, kreatywność i funkcjonalność. Dostępne są w gamie żywych kolorów: Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime i Vivid Violet, stając się nie tylko praktycznym narzędziem, ale i kolekcjonerskim gadżetem dla fanów Crayoli w każdym wieku.



Nowe pamięci SANDISK Crayola nie tylko świetnie wyglądają, ale też zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania. Po podłączeniu do komputera w aplikacji „Pliki” pojawia się charakterystyczna ikona Crayoli, ułatwiająca identyfikację urządzenia. Dzięki aplikacji SANDISK Memory Zone pliki można łatwo archiwizować, organizować i przenosić między tabletami, komputerami i innymi urządzeniami z portem USB-C – tak, by projekty artystyczne, zadania i wspomnienia były zawsze bezpieczne i dostępne.



Pamięci SANDISK Crayola USB-C Flash Drive są już dostępne na stronie www.shop.sandisk.com oraz w wybranych sklepach na całym świecie w pojemnościach: 64 GB – 68 PLN, 128 GB – 91 PLN i 256 GB – 132 PLN.





Kluczowe cechy:

- Cztery żywe kolory – Mango Tango, Cerulean Blue, Electric Lime i Vivid Violet.

- Przestrzeń dla wyobraźni – do 256 GB miejsca na projekty artystyczne, zdjęcia rodzinne, prace szkolne i inne kreatywne pomysły.

- Łatwe udostępnianie – przenoś pliki pomiędzy urządzeniami z USB-C, tabletami i komputerami szybko i bezproblemowo.

- Dodatkowe opcje kopii zapasowej – z pomocą aplikacji SANDISK Memory Zone można wygodnie zarządzać i zabezpieczać pliki na urządzeniach z systemem Windows, macOS i Android.

- Kreatywność w pakiecie – każdy użytkownik otrzyma 3-miesięczny dostęp do aplikacji Crayola Create & Play oraz Thinking Sheets – interaktywnych aktywności rozwijających kreatywność, pewność siebie i ekspresję twórczą.

















źródło: Info Prasowe - SanDisc