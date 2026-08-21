Sandisk prezentuje dyski SSD do serwerów NAS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sandisk zaprezentował serię dysków SSD SANDISK NAS o wysokiej trwałości, zaprojektowanych specjalnie z myślą o nowoczesnych systemach sieciowej pamięci masowej NAS. Zaawansowani użytkownikownicy i małe firmy przetwarzają coraz wiecej danych, a ich codzienna praca coraz częściej opiera się na współdzielonych zasobach dostępnych przez całą dobę. W efekcie rośnie zapotrzebowanie na szybkie i niezawodne rozwiązania NAS pełniące funkcję prywatnej chmury. Nowe dyski SANDISK NAS 600 SATA SSD oraz SANDISK NAS 800 NVMe SSD zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać stabilną wydajność, wysoką trwałość i skalowalność dostosowaną do współczesnych, wymagających zastosowań NAS.







Nowa rodzina SSD Sandisk jest przeznaczona zarówno do przyspieszania hybrydowych systemów NAS, jak i budowy konfiguracji all-flash. Obejmuje dwa modele opracowane z myślą o środowiskach wieloużytkownikowych oraz z myślą o środowiskach wieloużytkownikowych oraz zastosowaniach profesjonalnych.



Model SANDISK NAS 600 SATA SSD został przygotowany z myślą o profesjonalnych twórcach i małych firmach modernizujących swoje systemy NAS poprzez zastępowanie dysków HDD nośnikami SSD lub dodawanie pamięci półprzewodnikowej w charakterze cache’u bądź dodatkowej warstwy pamięci masowej. Dysk oferuje wytrzymałość do 2500 TBW w wersji 4 TB oraz wartość MTTF sięgającą 2.25 mln godzin, dzięki czemu może obsługiwać wymagające środowiska wieloużytkownikowe. Obudowa o formacie 2.5 cala i grubości 7 mm oraz interfejs SATA pozwalają pozwala na instalację w istniejących zatokach NAS 3.5 cala obsługujących dyski SSD 2.5 cala. Sekwencyjny odczyt sięga 560 MB/s, a brak elementów mechanicznych oznacza również bezgłośną pracę. Dzięki temu NAS 600 może stanowić stosunkowo prostą drogę do modernizacji systemów wykorzystujących dotychczas dyski HDD.



Model został zaprojektowany z myślą o pracy w konfiguracjach wielodyskowych i macierzach RAID, zapewniając stabilne działanie i krótki czas reakcji systemu podczas współdzielenia danych i pracy z dużymi zbiorami materiałów. Zastosowanie SSD może również pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu użytkowania poprzez poprawę produktywności.

SANDISK NAS 600 SATA SSD będzie dostępny w wersjach o pojemności od 500 GB do 4 TB.





SANDISK NAS 800 NVMe SSD, jest przeznaczony do hybrydowych i całkowicie półprzewodnikowych systemów NAS obsługujących wymagające obciążenia oraz zadania o kluczowym znaczeniu dla działalności firmy. Dzięki interfejsowi PCIe 5.0 oferuje trwałość sięgającą 14 PBW w modelu 7.68 TB. Może być wykorzystywany jako pamięć podręczna, dodatkowa warstwa pamięci masowej lub podstawowy magazyn danych. Wydajność losowego odczytu i zapisu sięga odpowiednio 2.3 mln i 2 mln IOPS w wersji 3.84 TB, natomiast maksymalne prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu wynoszą 14900 i 13200 MB/s w modelu 1.92 TB. Parametry te mają pozwolić na sprawną obsługę między innymi wieloużytkownikowych środowisk pracy, baz danych, wirtualizacji, tworzenia treści oraz aplikacji wykorzystujących agentową sztuczną inteligencję.



Dysk został zaprojektowany z myślą o stabilnej pracy także w mocno obciążonych systemach NAS. Producent przetestował jego kompatybilność z szeregiem popularnych platform NAS wykorzystujących format M.2 2280. SANDISK NAS 800 NVMe SSD korzysta z pamięci SANDISK TLC 3D NAND i będzie dostępny w pojemnościach od 960 GB do 7.68 TB.





Dyski SANDISK NAS 600 SATA SSD oraz SANDISK NAS 800 NVMe SSD trafią do sprzedaży we wrześniu 2026 roku za pośrednictwem Sandisk.com oraz wybranych sklepów i sprzedawców internetowych na całym świecie.



















źródło: Info Prasowe - SanDisc