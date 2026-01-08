Sandisk prezentuje nową markę dysków SSD – SANDISK Optimus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Podczas targów CES 2026, firma Sandisk ogłosiła wprowadzenie marki SANDISK Optimus jako nowej nazwy dla swojej cenionej linii wewnętrznych dysków SSD przeznaczonych dla graczy, twórców oraz profesjonalistów. Nowe nazewnictwo podkreśla koncentrację na wysokiej wydajności, inżynierskiej precyzji oraz wieloletnie zaufanie do technologii pamięci flash. Rozbudowane portfolio wewnętrznych nośników danych SANDISK Optimus obejmuje trzy linie produktowe: SANDISK Optimus, SANDISK Optimus GX oraz SANDISK Optimus GX PRO. Wraz z efektownym, nowym designem opakowań i samych produktów, inspirowanym innowacyjnością firmy oraz jej ikonicznym brandingiem, wprowadzenie marki SANDISK Optimus otwiera przestrzeń do dalszego rozwoju oferty, lepiej odpowiadającej na potrzeby graczy, twórców i profesjonalistów.







Nowy język wizualny nawiązuje do dziedzictwa marki oraz konsekwentnego dążenia do dostarczania innowacji, które realnie odpowiadają na potrzeby użytkowników. Choć ogólny wygląd i charakter marki SANDISK Optimus jest wyraźnie nowy, portfolio produktów kontynuuje wieloletnią reputację Sandisk w zakresie jakości i niezawodności – cech, które ukształtowały bogate dziedzictwo innowacji w obszarze pamięci flash.



„Marka SANDISK Optimus na nowo definiuje pojęcie wydajności z perspektywy potrzeb konsumentów. Nasze produkty obejmują wiele segmentów rynku, a ta zmiana sprawia, że konsumenci mogą jeszcze łatwiej znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.” – powiedziała Heidi Arkinstall, VP Global Consumer Brand and Digital Marketing w Sandisk.



Aby zapewnić klientom bardziej intuicyjny sposób rozumienia poziomów wydajności i ułatwić poruszanie się po ofercie, portfolio SANDISK Optimus zostało podzielone na segmenty, które ułatwiają wybór odpowiedniego produktu:

• Linia SANDISK Optimus – zaprojektowana jako punkt odniesienia dla codziennej wydajności NVMe SSD; stworzona z myślą o twórcach treści oczekujących szybszej i bardziej płynnej pracy komputera. Dyski te oferują optymalną równowagę między szybkością a przystępną ceną. Wcześniej dostępne pod marką WD Blue, w tym WD Blue SN5100 NVMe SSD.

• Linia SANDISK Optimus GX – stworzona z myślą o graczach, dla użytkowników oczekujących błyskawicznych czasów ładowania, większej pojemności i wysokiej efektywności energetycznej. Wcześniej dostępne pod marką WD_BLACK, w tym WD_BLACK SN7100 NVMe SSD.

• Linia SANDISK Optimus GX PRO – flagowa seria w portfolio marki SANDISK Optimus, reprezentująca najwyższy poziom wydajności. Dyski te zostały zaprojektowane z myślą o deweloperach, profesjonalistach i graczach dążących do bezkompromisowej mocy obliczeniowej – idealne do komputerów AI PC, stacji roboczych oraz wysokiej klasy konfiguracji gamingowych. SANDISK Optimus GX PRO łączy najnowocześniejsze technologie pamięci masowej z większą pojemnością. Wcześniej dostępne pod marką WD_BLACK, w tym WD_BLACK SN8100 NVMe SSD.



„Miliony użytkowników na całym świecie znają nasze produkty i ufają naszym dyskom wewnętrznym, a nowy branding SANDISK Optimus doskonale oddaje siłę naszego portfolio” – powiedział Anil Moolchandani, VP Product Management Client w Sandisk. „Ta rodzina wewnętrznych dysków SSD została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych workflow deweloperskich oraz zaawansowanych środowisk gamingowych – zarówno dla profesjonalistów, graczy, jak i wymagających użytkowników.”



Proces przejścia z marek WD_BLACK i WD Blue na nową tożsamość SANDISK Optimus rozpoczyna się wraz z dzisiejszym ogłoszeniem. Produkty z nowym brandingiem mają trafić do wybranych sprzedawców na całym świecie w pierwszej połowie 2026 roku – zarówno w sprzedaży, jak i w przedsprzedaży. Więcej informacji można znaleźć na stronie SandiskOptimus.com oraz w mediach społecznościowych marki SANDISK Optimus na Instagramie i Facebooku.









źródło: Info Prasowe - SanDisc