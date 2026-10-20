2026-10-20 12:45
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Sandisk wyłącznym dostawcą pamięci do okularów Meta VR Glasses

Obrazek Sandisk wyłącznym dostawcą pamięci do okularów Meta VR Glasses

Sandisk ogłosił nawiązanie współpracy z Meta, w ramach której zostanie wyłącznym dostawcą rozwiązań pamięci flash nowej generacji do Meta VR Glasses. Ich premiera zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku. Nowe produkty, opracowane we współpracy z Meta, wejdą w skład oficjalnego ekosystemu Made for Meta. Przetestowane i certyfikowane do użytku z Meta VR Glasses rozwiązania obejmują karty pamięci Sandisk microSD Express oraz pamięci USB-C. Zapewnią one niezawodną, wydajną przestrzeń na rosnące kolekcje gier, aplikacji i treści VR, pomagając użytkownikom jeszcze głębiej zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości.



Produkty Sandisk przeznaczone do Meta VR Glasses, należące do oficjalnego ekosystemu akcesoriów „Made for Meta”, przechodzą rygorystyczne testy pod kątem zgodności z wysokimi standardami jakości Meta. Pomaga to zapewnić kompatybilność i optymalną wydajność podczas korzystania z Meta VR Glasses, dając użytkownikom możliwość rejestrowania i zapisywania większej ilości treści VR oraz korzystania z nich.

Produkty pamięci masowej Sandisk będą sprzedawane na rynkach, na których dostępne będą Meta VR Glasses, zapewniając użytkownikom dostęp do wydajnych rozwiązań do przechowywania danych.




Sandisk wyłącznym dostawcą pamięci do okularów Meta VR Glasses

źródło: Info Prasowe - SanDisc
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