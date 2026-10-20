Sandisk wyłącznym dostawcą pamięci do okularów Meta VR Glasses

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sandisk ogłosił nawiązanie współpracy z Meta, w ramach której zostanie wyłącznym dostawcą rozwiązań pamięci flash nowej generacji do Meta VR Glasses. Ich premiera zaplanowana jest na wiosnę 2027 roku. Nowe produkty, opracowane we współpracy z Meta, wejdą w skład oficjalnego ekosystemu Made for Meta. Przetestowane i certyfikowane do użytku z Meta VR Glasses rozwiązania obejmują karty pamięci Sandisk microSD Express oraz pamięci USB-C. Zapewnią one niezawodną, wydajną przestrzeń na rosnące kolekcje gier, aplikacji i treści VR, pomagając użytkownikom jeszcze głębiej zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości.







Produkty Sandisk przeznaczone do Meta VR Glasses, należące do oficjalnego ekosystemu akcesoriów „Made for Meta”, przechodzą rygorystyczne testy pod kątem zgodności z wysokimi standardami jakości Meta. Pomaga to zapewnić kompatybilność i optymalną wydajność podczas korzystania z Meta VR Glasses, dając użytkownikom możliwość rejestrowania i zapisywania większej ilości treści VR oraz korzystania z nich.



Produkty pamięci masowej Sandisk będą sprzedawane na rynkach, na których dostępne będą Meta VR Glasses, zapewniając użytkownikom dostęp do wydajnych rozwiązań do przechowywania danych.











źródło: Info Prasowe - SanDisc