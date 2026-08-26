Sandisk z kolejną kolekcją Pokémon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sandisk zaprezentował dwa nowe nośniki danych z oficjalną licencją The Pokémon Company International: SANDISK Pokémon USB-C Flash Drive, Mew Edition oraz SANDISK Pokémon Portable SSD, Mewtwo Edition. Oba urządzenia łączą charakterystyczne wzornictwo Pokémon z wydajnością i mobilnością rozwiązań Sandisk. Premiera wpisuje się w obchody 30-lecia Pokémon. Nowe urządzenia łączą funkcjonalność produktów Sandisk z wzornictwem inspirowanym dwiema najbardziej rozpoznawalnymi postaciami z uniwersum Pokémon – Mew i Mewtwo.







Kolekcja powstała z myślą o fanach, kolekcjonerach i twórcach, którzy korzystają z wielu urządzeń i chcą wygodnie przechowywać oraz przenosić swoje pliki. Obudowy nośników zdobią wyczuwalne w dotyku wizerunki Mew i Mewtwo. Dzięki temu urządzenia pełnią nie tylko praktyczną funkcję, ale mogą być również ciekawym dodatkiem do kolekcji fana Pokémon.



Mewtwo: wydajny przenośny SSD

SANDISK Pokémon Portable SSD Mewtwo Edition nawiązuje do siły Mewtwo. Dysk oferuje prędkość odczytu do 1000 MB/s i jest nawet pięciokrotnie szybszy od tradycyjnych przenośnych dysków HDD. Konstrukcja zapewnia ochronę przed skutkami upadku z wysokości do dwóch metrów. Kompaktowy SSD został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o większych plikach, takich jak zdjęcia, filmy czy projekty kreatywne. Jest dostępny w wariantach 500 GB i 1 TB.



Mew: kompaktowa pamięć USB-C

SANDISK Pokémon USB-C Flash Drive Mew Edition czerpie inspirację z lekkości i finezji Mew. Niewielka pamięć USB-C oferuje do 128 GB miejsca na dane. Urządzenie współpracuje z kompatybilnymi telefonami, tabletami i komputerami, umożliwiając łatwe przechowywanie i przenoszenie zdjęć, filmów oraz innych plików pomiędzy urządzeniami.



SANDISK Pokémon Portable SSD, Mewtwo Edition oraz SANDISK Pokémon USB-C Flash Drive, Mew Edition będą dostępne w sklepie Sandisk.

















źródło: Info Prasowe - SanDisc