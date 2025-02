Sennheiser przedstawia słuchawki HD 505

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Producenta słuchawek Sennheiser z pewnością znają wszyscy wielbiciele słuchania muzyki i nagrań studyjnych i domowych, więc z pewnością ucieszy Was to, że marka od dziś wprowadza do sprzedaży nowy model HD 505 Headphones. Produkt wyposażono w niestandardowy przetwornik 120-omowy, umieszczony w otwartej, charakterystycznej muszli, wyprodukowany w najnowocześniejszej fabryce audiofilskiej w Tullamore w Irlandii. Dzięki pasmu przenoszenia o zakresie od 12 do 38500 Hz i całkowitemu zniekształceniu harmonicznemu mniejszemu niż 0.2% słuchacze mogą mieć pewność, że ich muzyka będzie odtwarzana z najdrobniejszymi niuansami sceny i dużą integralnością. Słuchawki HD 505 ważą zaledwie 237 gramów i wyposażono je w odłączany kabel o długości 1.8 m. Od dziś można je zamawiać w sklepie Amazon.com w sugerowanej cenie MSRP of 279.90 EURO / 249.95 USD.



















źródło: TechPowerUP