Seria HUAWEI Pura 80 - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Długo wyczekiwana seria HUAWEI Pura 80 trafiła na polski rynek. Do wyboru są dwa modele: najlepszy fotosmartfon na świecie według rankingu DXOMARK, czyli HUAWEI Pura 80 Ultra z mechanicznie przełączanym teleobiektywem, a także HUAWEI Pura 80 Pro z ultrajasnym, 1-calowym aparatem. Największą zmianą względem poprzedniej generacji jest ulepszony, dużo jaśniejszy zoom optyczny, a także znacznie większe możliwości w zakresie rejestrowania wysokiej jakości nagrań wideo. Model HUAWEI Pura 80 Ultra nie bez powodu znalazł się wśród 300 najważniejszych innowacji 2025 magazynu TIME. Najnowszy smartfon wnosi zupełnie nowy wymiar do mobilnej fotografii dzięki mechanicznie przełączanemu podwójnemu teleobiektywowi, pozwalającemu uchwycić najodleglejsze elementy kadru z niezwykłą precyzją. Zoom optyczny 3,7x oraz 9,4x umożliwia fotografowanie zarówno pełnych ekspresji portretów, jak i krajobrazów w maksymalnym zbliżeniu, bez utraty jakości.







Dodatkowo, połączenie 1-calowej matrycy HDR 50 MP z sensorem Ultra Chroma XMAGE i 15-krotnie większym zakresem dynamicznym do 16 EV umożliwia rejestrowanie każdego detalu – od jasnych refleksów po subtelne półcienie – z zachowaniem naturalnych kolorów i głębi sceny. Uzupełnieniem systemu jest ultraszerokokątny aparat 40 MP, idealny do uchwycenia panoram i dynamicznych scen.



HUAWEI Pura 80 Ultra to także znaczne lepsze lepsze możliwości nagrywania wideo. Smartfon rejestruje obraz w rozdzielczości 4K (Ultra HD 3840 × 2160 pikseli) do 60 klatek na sekundę. Wideo można nagrywać z każdego z obiektywów, uzyskując zachwycający obraz pełen detali, niezależnie od pory dnia czy nocy. Każda klatka rejestrowana jest z wyższą precyzją dzięki technologii TCG‑HDR, która zwiększa pojemność pikseli i umożliwia wierne odwzorowanie kontrastu nawet przy trudnym oświetleniu. System XMAGE od Huawei dba o realistyczne nasycenie barw i naturalne odcienie skóry. W ten sposób nawet o zmierzchu obraz jest pełny szczegółów i równowagi pomiędzy zacienionymi miejscami a ultrajasnymi punktami.



HUAWEI Pura 80 Pro – olśniewające zdjęcia

Z kolei HUAWEI Pura 80 Pro to smartfon stworzony dla tych, którzy chcą utrwalać świat takim, jakim go widzą – z całą paletą barw, grą świateł i cieni oraz realistyczną głębią. Ultrajasny aparat 50 MP z 1-calową matrycą i zmienną przysłoną od F1.6 do F4.0 pozwala na fotografowanie z doskonałą ostrością niezależnie od pory dnia i warunków oświetleniowych. Każdy szczegół – od portretu po krajobraz – odwzorowywany jest z niespotykaną precyzją dzięki wsparciu sensora Ultra Chroma XMAGE.



Model oferuje również ultrajasny teleobiektyw 48 MP z funkcją makro, umożliwiający uchwycenie mikrodetali z odległości zaledwie 5 cm. W połączeniu z ultraszybką migawką i zaawansowanym przetwarzaniem obrazu pozwala odkrywać świat niewidoczny dla gołego oka – od struktury liści po drobne detale natury. System nagrywania w HUAWEI Pura 80 Pro pozwala również na uchwycenie wspomnień w niezwykłej jakości. Smartfon nagrywa ultrapłynne filmy w wysokiej rozdzielczości, co sprawdza się w dynamicznych scenach i reportażach. Dzięki zestawowi kamer (główna 50 MP z matrycą 1-calową, teleobiektyw 48 MP i ultraszerokokątny 40 MP) użytkownik ma elastyczność do nagrywania całych scen w różnych perspektywach. Możliwe jest nagrywanie z różnych kamer bez przerywania nagrania, utrzymując spójność kolorów i ostrość dzięki systemowi XMAGE.



Codzienna funkcjonalność

HUAWEI Pura 80 Ultra oraz HUAWEI Pura 80 Pro wyposażone zostały w 6.8‑calowy ekran typu LTPO OLED o jasności aż 3000 nitów, dzięki czemu oba modele oferują wyjątkową szczegółowość i wyrazistość obrazu, nawet w pełnym słońcu.



Trwałość konstrukcji zapewnia szkłoKunlun Glass 2. generacji, odrobinę różniące się w obu modelach, jednak niezmiennie zapewniające wysoką odporność na uszkodzenia. Dzięki pojemnej baterii 5170 mAh z obsługą ładowania HUAWEI SuperCharge 100 W i bezprzewodowego 80 W, urządzenia są zawsze gotowe do działania. Seria HUAWEI Pura 80 została wyposażona w najnowszy system operacyjny EMUI 15.0, który oferuje m.in. interaktywną blokadę ekranu oraz łatwą integrację z innymi urządzeniami Huawei, takimi jak tablety czy laptopy. Do dyspozycji użytkowników jest także bogata oferta najpopularniejszych aplikacji w AppGallery oraz m.in. usługa chmury. Jest też wiele udogodnień, takich jak dwukierunkowa redukcja szumów ze wsparciem AI, która poprawia jakość głosu i eliminuje szumy w tle w trakcie prowadzonych rozmów, czy ukrywanie powiadomień, gdy ktoś oprócz użytkownika patrzy na ekran.



Zachwycający design

Tegoroczne modele z serii HUAWEI Pura 80 urzekają unikalnym połączeniem funkcjonalności i estetyki. Błyszcząca, monochromatyczna tafla na odwrocie telefonów z charakterystyczną wyspą aparatów w kształcie symbolu „Forward” zachwyca elegancją i jakością wykończenia. HUAWEI Pura 80 Ultra dostępna jest w kolorze złotym lub czarnym, z dodatkowym zdobieniem w kształcie rozbłysku słońca na wyspie aparatów. Z kolei HUAWEI Pura 80 Pro z podobnym zdobieniem występuje w kolorze czerwonym, podczas gdy pozostałe modele – biały i czarny – dostępne są bez dodatkowego motywu zdobniczego.



Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI Pura 80 Ultra wynosi 6999 zł, w przypadku HUAWEI Pura 80 Pro – 4999 PLN.

Smartfony z serii HUAWEI Pura 80 można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatora sieci Plus oraz w sklepach sieci handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz x-kom.



W okresie od 24 października do 23 listopada 2025 r., smartfony dostępne są w ofercie premierowej, w ramach której przy zakupie klienci otrzymają w prezencie smartwatch HUAWEI WATCH FIT 4 Pro oraz dodatkową ochronę telefonu HUAWEI Care+ na rok, uprawniającą do jednorazowej bezpłatnej wymiany ekranu w razie przypadkowego uszkodzenia, a także nielimitowaną wymianę baterii przy spadku wydajności poniżej 85%.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI