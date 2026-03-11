Seria realme 16 Pro z rekordowym wsparciem i baterią na 6 lat

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dobie rosnących cen podzespołów marka realme, której misją jest dostarczanie przystępnej technologii dla każdego, stawia na długowieczność swoich urządzeń. Najnowsze smartfony z serii realme 16 Pro oferują aż 5 lat aktualizacji systemu Android oraz 6 lat poprawek bezpieczeństwa, a także zwiększoną trwałość sprzętową – bateria zachowuje wysoką sprawność nawet po 1600 cykli ładowania. Seria realme 16 Pro, znana z bezkompromisowych możliwości fotograficznych, jest także jednym z najbardziej trwałych i długowiecznych wyborów w swoim segmencie.







Producent gwarantuje:

- 5 lat dużych aktualizacji systemu Android

- 6 lat poprawek bezpieczeństwa



Nowe modele jako pierwsze w swojej klasie otrzymały poczwórny certyfikat odporności, z normą IP69K na czele. Oznacza to, że smartfony są odporne nie tylko na zanurzenia, ale również na strumienie gorącej wody pod wysokim ciśnieniem.



Model realme 16 Pro+ otrzymał pojemną baterię 7000 mAh z ładowaniem 80 W, a model realme 16 Pro - 6500 mAh z ładowaniem 45 W. Inżynierowie realme gwarantują 1600 cykli ładowania, co przekłada się na około 6 lat codziennego użytkowania bez odczuwalnej straty wydajności baterii.











źródło: Info Prasowe - realmy