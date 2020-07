Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty Hamy dołączyła seria szkieł ochronnych Displex przeznaczonych do najpopularniejszych modeli smartfonów takich marek, jak: Samsung, Huawei i Apple. Dzięki wykorzystaniu szkła hartowanego, produkty są bardzo wytrzymałe na uszkodzenia i zarysowania, natomiast za sprawą specjalnej powłoki nie zostają na nich odciski palców. Ochronne szkło hartowane 3D zastosowane do produkcji szkieł ochronnych Displex jest bardzo wytrzymałe i odporne na codzienną eksploatację. Specjalna powłoka szkła 10H Nano Tech zapewnia maksymalną ochronę ekranu smartfona przed uszkodzeniami i zarysowaniami – nie zniszczy się jej nawet za pomocą młota, noża czy nożyczek, co zdecydowanie wydłuża żywotność telefonu.







Warto dodać, że dzięki zastosowaniu zaokrąglonych krawędzi szybka zakrywa brzegi telefonu, chroniąc także je. Wykorzystane szkło zostało wykonane z transparentnego i ultra przejrzystego materiału w jakości HD, co sprawia, że obraz pojawiający się na ekranie pozostaje najwyższej jakości. Specjalna powłoka „Perfect touch” zapobiega natomiast tworzeniu się na szkle odcisków palców, co zapewnia wyjątkowy wygląd i blask ekranowi smartfona. W zestawie znajduje się także innowacyjna ramka, która umożliwia bardzo łatwe zamocowanie szybki oraz zestaw czyszczący, za pomocą którego można przygotować telefon do nałożenia jej. Po nałożeniu szkła ochronnego można umieścić smartfon w dowolnym etui ochronnym, z kolei po jego zdjęciu na ekranie nie pozostają żadne ślady. Najnowsze produkty od Hamy, w zależności od modelu, dostępne są w dwóch grubościach – zaledwie 0.25 mm i 0.33 mm.







Cena sprzedaży szkieł ochronnych Displex:

Od 49.90 do 89.90 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Hama