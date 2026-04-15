Sezon 2. Battlefield 6 wkracza w ostatnią fazę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do Battlefield 6 i Battlefield REDSEC trafiła właśnie najnowsza, sezonowa aktualizacja. Ostatnia faza sezonu 2., Łowca i Ofiara debiutuje wraz ograniczonym czasowo trybem Operacja Augur, nowym pojazdem LPT oraz nową bronią białą, maczetą Ripper 14”. W trybie Operacja Augur gracze przemieszczają się między dwoma połączonymi ze sobą mapami, atakując oraz broniąc celów. Rozgrywka zaczyna się na mapie Skażenie, gdzie atakujący mogą wykorzystać opary VL-7, aby wyprzeć drużynę obrońców. Następnie bitwa przenosi się do Bazy Hagental, w której dominuje walka w zwarciu, gdzie kluczowe znaczenie ma odpowiednia strategia.























źródło: Info Prasowe - Electronic Arts