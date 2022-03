Sharkoon przedstawia obudowę TG4M RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Niemiecki producent Sharkoon to specjalista od rozwiązań gamingowych. Stworzył między innymi słuchawki SGH2 oraz klawiatury SKG3, które otrzymały ogromną liczbę rekomendacji na różnych serwisach czy bezpośrednio od youtuberów. Tym razem Rekiny wprowadzają na polski rynek nowy model obudowy w wersji RGB – Sharkoon TG4M. Obudowa TG4M celowo została zaprojektowana tak, aby była jak najbardziej kompaktowa a jednocześnie zapewniała wystarczającą ilość miejsca na typowe komponenty sprzętowe. Zmieszczą się do niej karty graficzne o długości do 37.5 cm, a także chłodnice procesora o wysokości do 16 cm, a zasilacze o długości do 26.5 cm.







TG4M oferuje wiele opcji instalacji dysków do przechowywania danych. W sumie można umieścić w niej do dwóch dysków twardych 3,5“ i do czterech dysków SSD, które da się szybko i łatwo zamontować poprzez śruby w tacy płyty głównej, a także za pomocą klatki HDD/SSD na spodzie obudowy. Do tego posiada liczne przepusty kablowe co sprawia, że kable po prostu znikają z widoku. Panel przedni wykonany z czarnej siatki i panel boczny z hartowanego szkła nadają TG4M RGB stylowy, gamingowy wygląd. Tymczasem sprzęt, który jest wyświetlany w szklanej gablocie, można podziwiać dzięki 120mm wentylatorom LED.



Prognozowana cena detaliczna wyniesie około 350 PLN brutto (zależnie od ruchu cen walut).































Źródło: Info Prasowe / Sharkoon