Sharp - QLED, miniLED i dźwięk Harman/Kardon
Firma Sharp rozpoczyna 2026 rok od wprowadzenia przystępnych cenowo, zaawansowanych rozwiązań do domowej rozrywki, wykorzystujących najnowsze technologie obrazu i dźwięku. Producent łączy wieloletnie doświadczenie w segmencie telewizorów z japońskimi standardami jakości oraz ambicją udostępniania najwyższej klasy produktów szerokiemu gronu odbiorców. Rozwój oferty koncentruje się na technologii miniLED, która stanowi jeden z filarów strategii Sharp na 2026 rok. Wykorzystanie setek miniaturowych diod LED w połączeniu z niezwykle precyzyjnym lokalnym wygaszaniem podświetlenia i technologią QLED, umożliwia uzyskanie głębokiej czerni, wysokiej jasności oraz szerokiej palety barw.
Kluczowe technologie:
Podświetlenie miniLED i lokalne wygaszanie
Setki diod oraz precyzyjne strefy ich wygaszania zapewniają wysoki kontrast i znakomitą jasność – również w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach.
Quantum Dot (QLED)
Technologia kropek kwantowych odpowiada za żywe, realistyczne kolory i wysoką dokładność odwzorowania barw.
Płynność ruchu i HDR
Technologia AQUOS Smooth Motion 144 gwarantuje płynne wyświetlanie dynamicznych scen. Obsługa HDR Dolby Vision IQ oraz HDR10 zapewnia realistyczny obraz w każdej sytuacji.
Wydajność wspierana przez AI
Modele z nowych serii JR i JT, oferują odświeżanie w grach do 144 Hz oraz rozdzielczość 4K Ultra HD, a jakość obrazu optymalizowana jest przez sztuczną inteligencję.
Dźwięk, który robi różnicę
Wysokiej klasy obraz wymaga równie dobrego dźwięku. Sharp zapewnia go dzięki współpracy z renomowanym partnerem – Harman/Kardon.
Zestrojony i certyfikowany system audio oferuje pełne, bogate brzmienie, a technologia Dolby Atmos tworzy przestrzenny efekt 3D otaczający widza. W najnowszych modelach zastosowano dwudrożny system dużych głośników o mocy 2 × 12 W, który gwarantuje zrównoważony i dynamiczny dźwięk – idealny do filmów, seriali i muzyki.
Smart TV dopasowany do użytkownika
Sharp stawia nie tylko na intuicyjną obsługę, lecz przede wszystkim na swobodę wyboru. W 2026 roku telewizory będą dostępne z różnymi systemami operacyjnymi:
Google TV
Integracja z usługami Google, dostęp do szerokiej gamy aplikacji oraz spersonalizowane rekomendacje treści.
TiVo OS
System skoncentrowany na treściach – umożliwia szybkie wyszukiwanie filmów i seriali w różnych aplikacjach z poziomu systemu telewizora oraz oferuje dopasowany interfejs użytkownika.
Roku TV
Prosty i przejrzysty system znany z łatwej konfiguracji i szybkiego dostępu do serwisów streamingowych (dostępność w Niemczech i Wielkiej Brytanii). Dzięki tej strategii „multi-OS” każdy użytkownik może wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich preferencji.
Telewizory Sharp 2026 – seria J na każdą okazję
Nowa linia „J” rozszerza ofertę premium telewizorów Sharp i wyznacza nowe standardy w swojej klasie cenowej.
JQ8000 (segment premium)
Modele z tej serii oferują pełen pakiet rozwiązań klasy premium: system audio 2.1 Harman/Kardon, zaawansowane lokalne wygaszanie (do 850 stref), wysoką jasność (do 1500 nitów), odświeżanie w grach 144 Hz, optymalizację obrazu przez AI oraz design premium. Premiera planowana jest na wrzesień 2026 roku.
JT8000 (wyższa średnia półka)
Seria JT obejmuje modele o przekątnej od 50 do 75 cali. Oferuje do 500 stref wygaszania i jasność do 1000 nitów, co zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu HDR. Dodatkowo: system dźwiękowy Harman/Kardon oraz estetyczna stopa centralna. Wprowadzenie na rynek zaplanowano na lipiec 2026 roku.
JP7000 (średnia półka)
Modele z tej serii są już dostępne w sprzedaży. Wyróżniają się bezramkową konstrukcją, smukłą, aluminiową podstawą oraz doskonałymi parametrami obrazu (do 300 stref wygaszania i 800 nitów jasności) i dźwięku (Harman/Kardon), które zapewniają kinowe wrażenia w domu.
Do końca 2026 roku Sharp zamierza udostępnić nowy poziom jakości obrazu i dźwięku szerokiemu gronu odbiorców. Technologie miniLED, Dolby Vision i Dolby Atmos mają zapewnić wysokiej klasy rozrywkę w przystępnej cenie – zgodnie z hasłem firmy: „japońska technologia dostępna dla każdego”.