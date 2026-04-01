Sharp - QLED, miniLED i dźwięk Harman/Kardon

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sharp rozpoczyna 2026 rok od wprowadzenia przystępnych cenowo, zaawansowanych rozwiązań do domowej rozrywki, wykorzystujących najnowsze technologie obrazu i dźwięku. Producent łączy wieloletnie doświadczenie w segmencie telewizorów z japońskimi standardami jakości oraz ambicją udostępniania najwyższej klasy produktów szerokiemu gronu odbiorców. Rozwój oferty koncentruje się na technologii miniLED, która stanowi jeden z filarów strategii Sharp na 2026 rok. Wykorzystanie setek miniaturowych diod LED w połączeniu z niezwykle precyzyjnym lokalnym wygaszaniem podświetlenia i technologią QLED, umożliwia uzyskanie głębokiej czerni, wysokiej jasności oraz szerokiej palety barw.







Kluczowe technologie:

Podświetlenie miniLED i lokalne wygaszanie

Setki diod oraz precyzyjne strefy ich wygaszania zapewniają wysoki kontrast i znakomitą jasność – również w mocno nasłonecznionych pomieszczeniach.

Quantum Dot (QLED)

Technologia kropek kwantowych odpowiada za żywe, realistyczne kolory i wysoką dokładność odwzorowania barw.

Płynność ruchu i HDR

Technologia AQUOS Smooth Motion 144 gwarantuje płynne wyświetlanie dynamicznych scen. Obsługa HDR Dolby Vision IQ oraz HDR10 zapewnia realistyczny obraz w każdej sytuacji.

Wydajność wspierana przez AI

Modele z nowych serii JR i JT, oferują odświeżanie w grach do 144 Hz oraz rozdzielczość 4K Ultra HD, a jakość obrazu optymalizowana jest przez sztuczną inteligencję.

Dźwięk, który robi różnicę

Wysokiej klasy obraz wymaga równie dobrego dźwięku. Sharp zapewnia go dzięki współpracy z renomowanym partnerem – Harman/Kardon.



Zestrojony i certyfikowany system audio oferuje pełne, bogate brzmienie, a technologia Dolby Atmos tworzy przestrzenny efekt 3D otaczający widza. W najnowszych modelach zastosowano dwudrożny system dużych głośników o mocy 2 × 12 W, który gwarantuje zrównoważony i dynamiczny dźwięk – idealny do filmów, seriali i muzyki.

Smart TV dopasowany do użytkownika

Sharp stawia nie tylko na intuicyjną obsługę, lecz przede wszystkim na swobodę wyboru. W 2026 roku telewizory będą dostępne z różnymi systemami operacyjnymi:

Google TV

Integracja z usługami Google, dostęp do szerokiej gamy aplikacji oraz spersonalizowane rekomendacje treści.

TiVo OS

System skoncentrowany na treściach – umożliwia szybkie wyszukiwanie filmów i seriali w różnych aplikacjach z poziomu systemu telewizora oraz oferuje dopasowany interfejs użytkownika.

Roku TV

Prosty i przejrzysty system znany z łatwej konfiguracji i szybkiego dostępu do serwisów streamingowych (dostępność w Niemczech i Wielkiej Brytanii). Dzięki tej strategii „multi-OS” każdy użytkownik może wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich preferencji.

Telewizory Sharp 2026 – seria J na każdą okazję

Nowa linia „J” rozszerza ofertę premium telewizorów Sharp i wyznacza nowe standardy w swojej klasie cenowej.



JQ8000 (segment premium)

Modele z tej serii oferują pełen pakiet rozwiązań klasy premium: system audio 2.1 Harman/Kardon, zaawansowane lokalne wygaszanie (do 850 stref), wysoką jasność (do 1500 nitów), odświeżanie w grach 144 Hz, optymalizację obrazu przez AI oraz design premium. Premiera planowana jest na wrzesień 2026 roku.



JT8000 (wyższa średnia półka)

Seria JT obejmuje modele o przekątnej od 50 do 75 cali. Oferuje do 500 stref wygaszania i jasność do 1000 nitów, co zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu HDR. Dodatkowo: system dźwiękowy Harman/Kardon oraz estetyczna stopa centralna. Wprowadzenie na rynek zaplanowano na lipiec 2026 roku.



JP7000 (średnia półka)

Modele z tej serii są już dostępne w sprzedaży. Wyróżniają się bezramkową konstrukcją, smukłą, aluminiową podstawą oraz doskonałymi parametrami obrazu (do 300 stref wygaszania i 800 nitów jasności) i dźwięku (Harman/Kardon), które zapewniają kinowe wrażenia w domu.



Do końca 2026 roku Sharp zamierza udostępnić nowy poziom jakości obrazu i dźwięku szerokiemu gronu odbiorców. Technologie miniLED, Dolby Vision i Dolby Atmos mają zapewnić wysokiej klasy rozrywkę w przystępnej cenie – zgodnie z hasłem firmy: „japońska technologia dostępna dla każdego”.





























źródło: Info Prasowe / SHARP