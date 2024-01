Sharp - audio z bezprzewodową technologią Aquos Wireless Surround

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp rozszerza swoją ofertę audio o przystępne cenowo urządzenia kina domowego z najwyższej klasy dźwiękiem kinowym 3D. Produkty planowane na drugi kwartał 2024 roku są wyposażone w technologię Dolby Atmos i mogą dekodować i odtwarzać sygnały audio Dolby Atmos (HT-SB700) lub obsługiwać odtwarzanie treści audio Dolby Atmos z kompatybilnych telewizorów Sharp (HT-AWS2001 i HT-AWS0101). Soundbar HT-SB700 2.0.2 to najbardziej kompaktowy i przystępny cenowo soundbar Dolby Atmos firmy Sharp. Został opracowany z myślą o małych i średnich pomieszczeniach mieszkalnych i imponuje minimalistycznym wzornictwem i szerokością zaledwie 52 cm! Pomimo dyskretnych rozmiarów oferuje bezkompromisowe wrażenia audio. Pionowe głośniki zapewniają imponujący dźwięk przestrzenny 3D, dzięki czemu jesteś w samym centrum akcji, niezależnie od tego, czy oglądasz ulubiony serial, czy grasz na konsoli.







Bezprzewodowe tylne głośniki surround HT-AWS2001 to pierwszy produkt firmy Sharp wyposażony w nową technologię AQUOS Wireless Surround. AQUOS Wireless Surround bezprzewodowo przesyła wielokanałowy dźwięk (w tym Dolby Atmos) z kompatybilnego telewizora Sharp do głośników Sharp AQUOS Wireless Surround. Dzięki tylnym głośnikom surround HT-AWS2001 nowe telewizory Sharp z serii FQ można przekształcić z 2.0-kanałowego systemu Dolby Atmos w 4.0-kanałowy system surround. Bezprzewodowy płaski subwoofer HT-AWS0101 dodaje dodatkową dawkę basu, jeszcze bardziej zwiększając wrażenia kinowe.



Ceny i dostępność

Soundbar Sharp HT-SB700 będzie dostępny od kwietnia 2024 r. w zalecanej cenie detalicznej 1199 PLN. Tylne głośniki surround HT-AWS2001 i bezprzewodowy subwoofer HT-AWS0101 będą dostępne od marca 2024 r. w zalecanej cenie detalicznej odpowiednio 1499 i 999 PLN.





































Źródło: Info Prasowe - Sharp