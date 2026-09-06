Sharp - stacja dokująca z głośnikiem dla nowej generacji smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas IFA 2026 Sharp Consumer Electronics przedstawia model CP-DS10 – nową stację dokującą 4 w 1 do ładowania i odtwarzania dźwięku, która przenosi wygodę klasycznego docka z głośnikiem w erę współczesnych smartfonów. Pamiętasz czasy, gdy stacja dokująca z głośnikiem stała na biurku, szafce nocnej albo kuchennym blacie? Jedno urządzenie, które grało muzykę i jednocześnie utrzymywało telefon naładowany i gotowy do działania. Sharp CP-DS10 przywraca tę prostotę w wersji skrojonej pod dzisiejsze smartfony: z magnetycznym ładowaniem bezprzewodowym, portem USB-C i wbudowanym dźwiękiem stereo przez Bluetooth.







Dostępny od października 2026 roku w kolorach Graphite Black (BK) i Cloud Grey (GY), CP-DS10 łączy w jednej kompaktowej bryle ładowanie smartfona, Apple Watcha i akcesoriów oraz dźwięk Bluetooth w klasie premium.



Jedno urządzenie zamiast czterech

CP-DS10 łączy cztery codzienne funkcje w jednym urządzeniu:

1. magnetyczne ładowanie bezprzewodowe smartfonów z certyfikatem Qi2

2. odłączany moduł do ładowania Apple Watcha

3. port USB-C do ładowania dodatkowych urządzeń i akcesoriów

4. głośniki stereo Bluetooth® do muzyki, podcastów i innych treści audio



Dołączony moduł ładowania Apple Watcha można zdjąć, gdy nie jest potrzebny, i wykorzystać to złącze jako port USB-C do ładowania. Drugi port z tyłu obudowy pozwala podłączyć trzecie urządzenie – na przykład bezprzewodowe słuchawki douszne lub inne akcesoria. Gdziekolwiek go postawisz – w domu czy w pracy – CP-DS10 pomaga uporządkować przestrzeń, łącząc ładowanie i rozrywkę w jednym wygodnym miejscu.



Wygoda ładowania bez kabli

Sercem CP-DS10 jest ładowarka bezprzewodowa z certyfikatem Qi2 o mocy do 15 W, która naładuje większość dzisiejszych smartfonów w niecałe 3 godziny. Qi2 to najnowsza generacja ładowania bezprzewodowego – dzięki magnetycznemu pozycjonowaniu zgodny telefon zawsze trafia dokładnie tam, gdzie powinien, a ładowanie przebiega pewniej. Pełna certyfikacja Qi2 oznacza również zgodność z MagSafe. Poza najnowszymi iPhone’ami z magnetycznego ładowania bezprzewodowego korzysta coraz więcej smartfonów obsługujących Qi2 – między innymi marek Samsung i Google.



Zaprojektowany z myślą o Twoich urządzeniach

CP-DS10 powstał z myślą o sprzętach, z których korzystamy na co dzień. W przypadku iPhone’ów pozycja ładowania obsługuje funkcję StandBy firmy Apple. Ustawiony poziomo podczas ładowania zgodny iPhone zmienia się w zegar nocny, ramkę na zdjęcia, kalendarz lub tablicę z informacjami – to kolejna warstwa funkcjonalności stacji.



Bez kompromisów w kwestii dźwięku

Wbudowane głośniki stereo Bluetooth z wysokiej klasy przetwornikami z magnesami neodymowymi zapewniają czysty, szczegółowy dźwięk w muzyce, podcastach i innych treściach audio. Moc maksymalna sięga 40 W, więc CP-DS10 robi wrażenie brzmieniem mimo niewielkich rozmiarów.



Dostępność

Model Sharp CP-DS10 – stacja dokująca 4 w 1 z ładowaniem bezprzewodowym Qi2 i głośnikiem Bluetooth trafi do sprzedaży w całej Europie w październiku 2026 roku.



Kolory

● Graphite Black (BK) – sugerowana cena detaliczna 499 PLN

● Cloud Grey (GY) – sugerowana cena detaliczna 499 PLN











źródło: Info Prasowe / SHARP