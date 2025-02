Sharp BP-C131WD i BP-C131PW – kompaktowe drukarki kolorowe A4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Sharp Europe, wiodący dostawca usług i produktów technologicznych dla biznesu, wprowadza na rynek przyjazne dla środowiska i inteligentne urządzenia biurowe A4: urządzenie wielofunkcyjne BP-C131WD oraz drukarkę BP-C131PW. Oba produkty drukują w kolorze i zostały zaprojektowane z myślą o zmieniających się potrzebach nowoczesnych miejsc pracy. To kompaktowe produkty, wyposażone w solidne zabezpieczenia, które wyznaczają nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wymiarom 410 mm x 410 mm, BP-C131WD i BP-C131PW należą do najmniejszych urządzeń w swojej klasie. Zmieszczą się w każdym biurze, również domowym, bezproblemowo dopasowując się do najmniejszych przestrzeni, a zarazem zapewniając wysoką wydajność pracy.







Niezawodne narzędzia bezpieczeństwa

Nowe urządzenia drukujące firmy Sharp są wyposażone w solidny zestaw zabezpieczeń, zapewniających stałą ochronę dokumentów i danych o krytycznym znaczeniu dla firmy. Kompleksowy zakres funkcji bezpieczeństwa obejmuje szyfrowanie i usuwanie danych, obsługę protokołu TLS 1.3, uwierzytelnianie użytkowników i zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego, co jest szczególnie istotne dla firm przetwarzających poufne informacje.



Nagradzany design i intuicyjna obsługa

Modele BP-C131WD i BP-C131PW wyposażone są w 4-calowy, kolorowy ekran dotykowy. Podobnie jak w przypadku innych urządzeń marki Sharp, obsługa jest prosta, przyjazna dla użytkownika i spójna dla całej linii produktowej. Modele BP-C131WD i BP-C131PW otrzymały nagrodę Good Design Award 2024 za wyjątkowe wzornictwo i starania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Drukarki firmy Sharp do kolorowego druku w formacie A4 uznano za najmniejsze w swojej klasie. Jury zwróciło szczególną uwagę na kompaktową, zintegrowaną konstrukcję tych urządzeń i przyjazne dla środowiska materiały.



Dostępność

BP-C131WD i BP-C131PW będą wkrótce dostępne do nabycia od firmy Sharp i jej partnerów.





























źródło: Info Prasowe - Sharp