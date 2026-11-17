Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp wprowadza do sprzedaży CP-DS10 – głośnik Bluetooth ze stacją ładującą 4w1, zaprezentowany podczas targów IFA 2026. Urządzenie łączy odtwarzanie muzyki przez głośniki Bluetooth z ładowaniem smartfona, Apple Watch i słuchawek. Nawiązuje do klasycznych stacji z głośnikiem, na których kiedyś stawiało się odtwarzacz muzyki, ale powstało z myślą o smartfonach. Telefon mocuje się magnetycznie i ładuje bezprzewodowo w standardzie Qi2, a odłożony na stację może pełnić funkcję zegara, ramki na zdjęcia lub kalendarza.







Sharp CP-DS10 zamyka w jednej, kompaktowej obudowie cztery praktyczne funkcje:

1. magnetyczne ładowanie bezprzewodowe smartfonów zgodne ze standardem Qi2

2. odłączaną ładowarkę do Apple Watch

3. port USB-C do ładowania innych urządzeń i akcesoriów

4. głośniki stereo Bluetooth do słuchania muzyki, podcastów i innych treści audio



Ładowarkę do Apple Watch można zdjąć – zwolnione w ten sposób gniazdo USB-C posłuży wtedy do zasilania innego urządzenia. Z tyłu obudowy znajduje się dodatkowo drugi port USB-C, przez który naładujemy słuchawki lub inne akcesoria.



Jedna, prosta w obsłudze stacja pozwala zaprowadzić porządek w salonie, sypialni czy kuchni, a nawet na biurku w pracy. Sharp CP-DS10 współpracuje z wieloma funkcjami, które smartfon oferuje w trybie gotowości, dzięki czemu może pełnić rolę budzika, cyfrowej ramki na zdjęcia, kalendarza lub ekranu z najważniejszymi informacjami. Za brzmienie odpowiadają wbudowane głośniki stereo Bluetooth v5.3 z wysokiej jakości przetwornikami z magnesami neodymowymi i mocą maksymalną do 40 W. Muzyka, podcasty i inne nagrania zyskują dzięki nim pełny, wyrazisty dźwięk.



Głośnik ze stacją dokującą Sharp CP-DS10 jest już dostępny w sprzedaży. Urządzenie oferowane jest w dwóch wersjach kolorystycznych:

● Graphite Black (BK), grafitowa czerń – sugerowana cena detaliczna: 449 PLN

● Cloud Grey (GY), mglista szarość – sugerowana cena detaliczna: 449 PLN















źródło: Info Prasowe - Sharp