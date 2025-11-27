Sharp RP-TT100 - Poczuj magię winylu na nowo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po entuzjastycznym przyjęciu podczas targów IFA 2025 nadszedł wreszcie moment, na który czekali miłośnicy winyli. Nowy gramofon Sharp RP-TT100 trafia właśnie do sprzedaży. Renesans płyt winylowych to dziś coś więcej niż chwilowa moda – to wyraz stylu i świadomego podejścia do muzyki. Model RP-TT100 doskonale wpisuje się w ten trend, oferując melomanom wysokiej jakości sprzęt, który łączy nostalgiczny klimat z funkcjonalnością na miarę współczesności. Niezależnie od tego, czy preferujesz rock, jazz, czy elektronikę – RP-TT100 gotowy jest na każdą muzyczną podróż.







Nowy gramofon zachwyca nie tylko elegancką, matową obudową w kolorze czarnym, aluminiowym talerzem, metalowym ramieniem i przyciemnianą pokrywą przeciwkurzową. Dzięki łączności Bluetooth® 5.4 można go bezprzewodowo połączyć z głośnikami, np. Sharp CP-SS30. To szybkie i wygodne rozwiązanie, idealne do salonu, pokoju muzycznego czy młodzieżowej sypialni – zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z winylami. Dodatkowo gramofon można podłączyć do klasycznego amplitunera lub zestawu hi-fi za pomocą wyjścia RCA (z możliwością przełączania phono/line), tworząc w ten sposób rozbudowany system audio w domowym zaciszu.



Podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie połączenie atrakcyjnego designu z szeroką funkcjonalnością i wysoką jakością dźwięku zostało docenione wyróżnieniem „Honoree 2025”.



Gramofon Sharp RP-TT100, jest już dostępny w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 799 PLN.





Najważniejsze cechy gramofonu Sharp RP-TT100:

• W pełni automatyczne ramię z funkcjami start/stop, pauzy, przewijania i powtarzania utworu

• Pilot zdalnego sterowania dla wygodnej obsługi

• Wkładka Audio-Technica AT-3600L – ciepłe, przyjemne brzmienie z łagodną górą pasma

• Aluminiowy talerz z gumową matą oraz mechanizm z napędem paskowym

• Wyjście RCA z przełączanym przedwzmacniaczem phono/line

• Zacisk uziemiający redukujący zakłócenia

• Łączność Bluetooth 5.4 do bezprzewodowego połączenia z głośnikami

• Port USB-C do podłączenia komputera i łatwej digitalizacji płyt winylowych

• Trzystopniowa regulacja wzmocnienia – dostosowanie sygnału do podłączonego systemu

































źródło: Info Prasowe - Sharp