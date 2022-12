Sharp Tokyo - muzyczny podkład dla idealnych Świąt

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp informuje o niedawnym wprowadzeniu na rynek cyfrowego radia DR-430 Tokyo; nowoczesnego radia DAB+/DAB i FM wyposażonego w technologię Bluetooth 5.0 umożliwiającą bezprzewodowe przesyłanie dźwięku. W sam raz na sezon świąteczny, radio to jest niedrogim prezentem dla tych, którzy uwielbiają słuchać talk-radia lub podcastów i audiobooków za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego. Masz ochotę zrobić sobie przyjemność? DR-430 zapewni doskonałe tło muzyczne podczas uroczystego spotkania. Nowe radio cyfrowe Tokyo firmy Sharp w kolorze czarnym (Midnight Black) stanowi subtelny i stylowy dodatek do każdego nowoczesnego wnętrza. Radio DAB+/DAB i FM z RDS (Radio Data System) posiada certyfikat Digital Radio Tick, co oznacza, że produkt został przetestowany i zatwierdzony przez ekspertów i jest "gotowy na przyszłość".







Dzięki cyfrowemu radiu Tokyo, użytkownicy mogą dostroić się do swoich ulubionych stacji radiowych w domu za pomocą jednego przycisku - to dobra wiadomość dla miłośników świątecznej muzyki w grudniu. Dzięki technologii Bluetooth 5.0 można również podłączyć telefon, aby bezprzewodowo przesyłać muzykę, podcasty i audiobooki przez głośnik o mocy 5 W, który został specjalnie dostrojony pod kątem czystości głosu. Można też podłączyć słuchawki do gniazda słuchawkowego, aby uzyskać bardziej osobiste wrażenia słuchowe.



Radio Tokyo jest niewielkie, ale oferuje wiele praktycznych funkcji, które zapewniają wygodne i łatwe słuchanie. Posiada funkcję automatycznego strojenia/skanowania i można zapisać swoje ulubione stacje w pamięci 20 ustawień DAB+/DAB i 20 ustawień FM. Dzięki siedmiu językom systemu, jak również automatycznej dacie/czasie, podwójnemu alarmowi i przyciemnianemu wyświetlaczowi LCD, będzie to z pewnością ulubione cyfrowe radio Bluetooth w sezonie świątecznym.



Radio cyfrowe DR-430 jest już dostępne w sieci sklepów RTV EURO AGD w cenie 299 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / SHARP