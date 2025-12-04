2025-12-04 21:51
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Sharp prezentuje nową serię JP AQUOS miniLED

Sharp Consumer Electronics przedstawia nową serię telewizorów AQUOS miniLED JP – interesującą linię urządzeń łączących najnowsze technologie obrazu, wysokiej klasy dźwięk oraz eleganckie, dopracowane wzornictwo. Seria JP wyznacza nowe standardy w segmencie modeli średniej klasy i oferuje jakość rodem z kina w przystępnej cenie, dostępnej w domowym salonie. Nowa linia wyróżnia się elegancką, bezramkową konstrukcją, która pozwala skupić uwagę wyłącznie na obrazie. Lekka, centralna, aluminiowa podstawa zapewnia stabilność i harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami.



Zachwycający obraz
Seria JP ustanawia standardy jakości obrazu w swojej kategorii cenowej. Zastosowane podświetlenie miniLED złożone z setek drobnych diod oraz precyzyjne strefy wygaszania zapewniają imponujący kontrast i wyjątkową jasność. W połączeniu z technologią QLED Quantum Dot obraz zyskuje żywe, realistyczne barwy, a AQUOS Smooth Motion gwarantuje płynne i wyraźne odwzorowanie dynamicznych scen. Dodatkowo, telewizor obsługuje formaty Dolby Vision HDR oraz HDR10, oferując niezwykle realistyczną jakość obrazu – z głęboką czernią, jasnymi akcentami i precyzyjnym odwzorowaniem kolorów.

Doskonały dźwięk
Seria JP zapewnia również dźwięk na najwyższym poziomie. Precyzyjnie zestrojony i certyfikowany przez Harman/Kardon system audio oferuje pełne, bogate brzmienie, a trójwymiarowy dźwięk Dolby Atmos przenosi widza w sam środek wydarzeń na ekranie. Dwudrożny zestaw głośników o mocy 2×12 W gwarantuje zbalansowany i dynamiczny dźwięk, który świetnie sprawdza się zarówno w filmach i serialach, jak i w muzyce.

Sharp, wraz z serią AQUOS miniLED JP, wprowadza do domów nowy poziom dostępnej jakości obrazu i dźwięku. Dzięki wysokiej jasności szczytowej telewizory sprawdzą się zarówno w przyciemnionych pokojach kinowych, jak i w jasnych salonach. „Dzięki serii JP wprowadzamy do domów naszych klientów kolejny poziom jakości obrazu i dźwięku. Technologia miniLED oraz systemy Dolby Vision i Dolby Atmos oferują przystępne cenowo wrażenia, które wyznaczają nowe standardy,” mówi Sascha Lange, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Sharp Consumer Electronics.

Nowa seria Sharp AQUOS miniLED JP trafiła do sprzedaży w listopadzie w kilku wariantach przekątnych ekranu. Ceny startują od 1899 PLN i redefiniują to, czego konsumenci mogą oczekiwać od średniego segmentu w domowej rozrywce.




źródło: Info Prasowe - Sharp
