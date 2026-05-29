Sharp rozpoczyna sezon 2026 z nową flotą e-bike’ów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pogoda sprzyja rowerowym przejażdżkom, a Sharp wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, prezentując nową flotę rowerów elektrycznych na sezon 2026. Wśród premierowych modeli znalazły się zupełnie nowe kategorie – Micro Bike oraz Moto Bike – a także dwa nowe rowery miejskie rozszerzające portfolio City Bike. Niezależnie od tego, czy liczy się wygodne poruszanie po mieście, kompaktowy rozmiar czy nietuzinkowy design – nowa gama e-bike’ów Sharp została zaprojektowana z myślą o różnych stylach jazdy i codziennych potrzebach użytkowników.







Maksymalny komfort w miejskiej dżungli: Sharp City Bike BK-ED05-EG2 i BK-ED05-EW2

Miejska mobilność wkracza na nowy poziom. Nowe rowery elektryczne Sharp City Bike BK-ED05-EG2 oraz BK-ED05-EW2 zostały stworzone z myślą o wygodnym i bezpiecznym poruszaniu się po mieście – zarówno w drodze do pracy, sklepu, jak i ulubionej kawiarni. Komfortową jazdę zapewnia wyprostowana pozycja siedząca, a wsparcie silnika o mocy 250 W umożliwia osiąganie prędkości wspomagania do 25 km/h. Wbudowany wyjmowany akumulator 12.8 Ah 36 V pozwala pokonać dystans do 80 km na jednym ładowaniu, dzięki czemu rowery sprawdzą się zarówno podczas krótkich, jak i dłuższych miejskich tras. Komfort użytkowania zwiększa także 7-biegowa przerzutka, pozwalająca łatwo dostosować jazdę do warunków na drodze. Modele wyróżniają się nowoczesnym designem z niską ramą ułatwiającą wsiadanie oraz aluminiową konstrukcją dostępną w ponadczasowych wariantach kolorystycznych – białym lub szarym z czerwonymi akcentami.



Ultrakompaktowy rower na krótkie dystanse: Sharp Micro Bike BK-AD04-EB

Rowery elektryczne nie muszą być duże, by oferować pełnię możliwości – doskonałym przykładem jest nowy Sharp Micro Bike BK-AD04-EB. Ten ultrakompaktowy model łączy wszystkie zalety e-bike’a z praktycznym, niewielkim rozmiarem, bez kompromisów w zakresie funkcjonalności czy komfortu jazdy. Dzięki kompaktowej konstrukcji rower z łatwością zmieści się nawet w niewielkim mieszkaniu lub przestrzeni biurowej, tam, gdzie inny rower trudno by zmieścić. Zintegrowany akumulator 8 Ah 36 V zapewnia energię potrzebną do codziennych przejazdów, a silnik o mocy 250 W oferuje odpowiednie wsparcie podczas jazdy na krótkich dystansach. Zasięg roweru wynosi do 80 km. Sharp Micro Bike BK-AD04-EB to propozycja dla osób ceniących płynną jazdę, wygodę i maksymalną efektywność w codziennym przemieszczaniu się po mieście.



Alternatywa dla motocykla: Sharp Moto Bike BK-XD06-EBL2

Nowy Sharp Moto Bike BK-XD06-EBL2 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą wyróżnić się na ulicy i czerpać maksimum przyjemności z jazdy. Model inspirowany stylistyką motocykli oraz klasycznym designem retro typu „banana bikes” przyciąga uwagę niepowtarzalnym wyglądem. Niebieska aluminiowa rama oraz nisko osadzone siedzisko zapewniają wygodną, swobodną pozycję podczas jazdy – idealną zarówno do miejskich przejażdżek, jak i spotkań ze znajomymi czy rekreacyjnych tras. Wyjmowany akumulator 14 Ah 48 V umieszczony pod siedzeniem zasila silnik o mocy 250 W, umożliwiając jazdę z maksymalną prędkością wspomagania do 25 km/h. Zasięg modelu wynosi do 100 km. Płynne przyspieszenie oraz 7-biegowa przerzutka sprawiają, że Moto Bike stanowi ciekawą alternatywę dla skutera lub motoroweru.



Dostępność i sugerowane ceny detaliczne

• Sharp Moto Bike BK-XD06-EBL2 – dostępny od maja 2026 r. w sugerowanej cenie 7999 PLN

• Sharp Micro Bike BK-AD04-EB – dostępny od czerwca 2026 r. w sugerowanej cenie 4499 PLN

• Sharp City Bike BK-ED05-EG2 – dostępny od maja 2026 r. w sugerowanej cenie 5999 PLN

• Sharp City Bike BK-ED05-EW2 – dostępny od lipca 2026 r. w sugerowanej cenie 5999 PLN





























źródło: Info Prasowe / SHARP