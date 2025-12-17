Sharp rozszerza swoją ofertę projektorów przed targami ISE 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Display Solutions Europe, business division technologii audiowizualnych firmy Sharp Europe, ogłasza wprowadzenie na rynek nowej, rozbudowanej linii projektorów, opartej na wysokiej jakości i doświadczeniu w dziedzinie projekcji. Nowa gama projektorów zapewnia skalowalne, wszechstronne i niezawodne rozwiązania wizualne przeznaczone do sal konferencyjnych, sal wykładowych, dużych obiektów i immersyjnych mappingów. Zmodernizowana oferta projektorów Sharp łączy w sobie trwałą technologię laserową, niskie koszty eksploatacji i elastyczne opcje instalacji.







Projektory dla każdego zastosowania biznesowego

• Sharp E501U – wysoka jasność, niski koszt

Kompaktowy projektor laserowy WUXGA o jasności 5000 lumenów, z wiernym odwzorowaniem kolorów dzięki technologii 3LCD, ważący zaledwie 5 kg jest przeznaczony do sal lekcyjnych, ośrodków szkoleniowych i sal konferencyjnych. Dostępny od stycznia 2026 r.

• Sharp P621U i P701U – super ciche, niezwykle wszechstronne

Modele te, działające ciszej niż tykanie zegarka, zapewniają odpowiednio 6200 i 7000 lumenów, ochronę przed kurzem z certyfikacją IP5X, obsługę wejścia 4K@30Hz i do 20000 godzin bezobsługowej pracy. Idealne do profesjonalnych instalacji, w których niezbędna jest niezawodna, cicha projekcja. Dostępne od lutego 2026 r.

• Seria Sharp V – wszechstronna wydajność w ekonomicznej cenie

Oszczędna, kompaktowa i elastyczna seria V oferuje żywe kolory w technologii 3LCD oraz zaawansowane funkcje, takie jak wymienne obiektywy, opcje korekcji geometrycznej oraz technologię łączenia krawędzi. Dostępne od grudnia 2025 r.

• Seria Sharp A – precyzja, ostrość, trwała wydajność

Seria A, zaprojektowana z myślą o stałych instalacjach wymagających jednolitej jakości obrazu, zapewnia ochronę przed kurzem zgodnie z normą IP5X, bezfiltrową, szczelną konstrukcję LCD, od 20 000 do 25 000 godzin pracy lasera oraz unikalne funkcje. Dostępna od połowy grudnia 2025 r.



Zobacz nowe rozwiązania projekcyjne Sharp na targach ISE 2026

Niektóre modele projektorów marki Sharp zostaną po raz pierwszy zaprezentowane podczas targów Integrated Systems Europe (ISE) 2026, w dniach 3-6 lutego 2026 r. w Fira de Barcelona, Gran Via. Odwiedzający będą mogli zobaczyć w działaniu projektor A201U o wysokiej jasności i najszerszej przestrzeni kolorów LCD oraz potężny projektor do immersyjnych instalacji - X171Q 4K+ o stopniu ochrony IP6X. Zaprezentowane zostaną także najnowsze modele projektorów Sharp, takie jak: E501U, V801U i P701. Wszystko to w formie rzeczywistych instalacji.



„Na targach ISE 2026 firma Sharp zaprezentuje swoje udoskonalone technologie projekcyjne, opracowane z myślą o precyzji, niezawodności, długoterminowej wartości i zrównoważonym działaniu. Projektory oparte na uznanym DNA NEC oraz dziedzictwie w zakresie rozwoju produktów premium i innowacji, będą dostarczać klientom gotowe na przyszłość rozwiązania do wizualizacji” — powiedział Gerd Kaiser, Senior Product Line Manager Large Venue & Digital Cinema Projectors w Sharp Display Solutions Europe. „Targi ISE 2026 będą kamieniem milowym w historii firmy Sharp”.



Koncepcja „One Sharp” reprezentuje strategiczną ewolucję marki Sharp. Łączy ona dotychczas odrębne kategorie produktów, usług i technologii w jednolity ekosystem zaprojektowany w celu zapewnienia spójnego, kompleksowego doświadczenia klienta. To świeże podejście scala doświadczenie firmy Sharp, zaangażowanie w innowacje i skupienie się na wspieraniu sukcesu klientów w dynamicznym, wymagającym środowisku.



Rozwiązania projekcyjne gotowe na przyszłość

Projektory Sharp zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką skalowalność, maksymalną elastyczność i kreatywny efekt w różnych zastosowaniach. Dzięki niezawodnej, trwałej technologii laserowej, minimalnym wymaganiom konserwacyjnym i elastycznym funkcjom, zapewniają one firmom i instytucjom przyszłościowe rozwiązania do wizualizacji na najwyższym poziomie.



















źródło: Info Prasowe - Sharp