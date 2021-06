Sharp wprowadza nową linię telewizorów bezramkowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics, jeden z wiodących producentów technologii na świecie, wprowadza nową linię telewizorów bezramkowych. Smukłe telewizory o bezramkowej obudowie stoją na eleganckich, stylowych nóżkach i przyjemnie komponują się z otoczeniem salonu. Jednocześnie minimalistyczna rama zapewnia niemal nieograniczone wrażenia wizualne. Jeśli chodzi o jakość obrazu, Sharp polega na sprawdzonych, własnych wyświetlaczach AQUOS. Standardy obrazu HDR10 i HLG (Hybrid Log Gamma) zapewniają rozszerzony zakres kontrastu i żywe kolory, a opracowana przez firmę Sharp technologia Active Motion 600 wielokrotnie zwiększa ostrość ruchu i redukuje irytujące zniekształcenia obrazu.







Ponadto w telewizorach z serii DN zastosowano technologię Dolby Vision, która zapewnia najlepszą dostępną jakość obrazu dostępną z płyt Blu-ray 4K lub serwisów VOD premium. 12-bitowe kodowanie kolorów HDR poprawia płynność tonów i kolorów skóry, unikając bandingu i zakłóceń kolorów znanych ze standardowych źródeł bez wsparcia HDR. Dzięki temu wyświetlane obrazy są niemal zbliżone do naturalnych. Wersja 65-calowa jest również stylowo wykończona w smukłej i pełnej aluminiowej obudowie oraz wyposażona w panel LCD LED o wysokiej jasności, osiągającej poziom 400 nitów.



Dźwięk, którego nie zapomnisz

Do pracy nad dźwiękiem Sharp zaangażował najbardziej renomowanych partnerów z branży audio. Obie serie są wyposażone w zintegrowane systemy głośników firmy harman/kardon, a w modelach DN firma Sharp postawiła również na obsługę technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się trójwymiarowym dźwiękiem o realistycznym brzmieniu i ogromnej głębi. Dodatkowo, zintegrowana technologia przetwarzania dźwięku dts Virtual:X premium zapewnia doskonałej jakości wysokie tony i czystość dźwięku, przenosząc rozrywkę na nowy poziom. Model 65 cali - najwyższy z nowej linii jest dodatkowo wyposażony w system dźwięku 2.1 harman/kardon, aby wzmocnić doznania dźwiękowe. Dwa 2-drożne głośniki o mocy 10W wspomagane są przez 15W subwoofer, który pomaga lepiej odtwarzać i rozpraszać niskie tony.



Bezgraniczna rozrywka

Telewizory DN i DL z systemem Android firmy Sharp to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", zapewniające niemal nieograniczone możliwości rozrywki, informacji i łączności. Dzięki dostępowi do sklepu Google Play użytkownik ma do dyspozycji ogromną kolekcję ponad 7000 aplikacji i bibliotek multimedialnych z kategorii wideo, muzyki, gier, sportu i wiadomości, w tym aplikację Apple TV. Oprócz regularnych programów telewizyjnych, ulubione filmy i seriale można oglądać za pośrednictwem serwisów wideo na żądanie (VoD), takich jak Netflix czy Amazon Prime Video1. W telewizorach Sharp Android TV można również korzystać z serwisów muzycznych, takich jak Spotify, Deezer czy Tidal2. Ponadto modele te są wyposażone w zintegrowaną technologię Google Chromecast, która umożliwia wygodne i bezprzewodowe przesyłanie do telewizora treści z urządzeń przenośnych, takich jak smartfony, tablety czy laptopy.



Wygodna obsługa

Dzięki nowemu interfejsowi użytkownika Android TV, obsługa jest jeszcze łatwiejsza i bardziej intuicyjna.3 Trzy kategorie pomagają użytkownikom uporządkować ich ulubioną rozrywkę: Home, Discover i Apps. Zintegrowany Asystent Google4 oferuje szybkie i pomocne wsparcie w codziennym życiu, a możliwość sterowania głosem sprawia, że obsługa jest prosta i nieskomplikowana. Dzięki niemu można nie tylko sterować telewizorem, ale także wywoływać wiadomości lub sprawdzać kalendarz. Dom podłączony do sieci słucha również każdego polecenia. Po zintegrowaniu z inteligentnym domem telewizor staje się centralną jednostką sterującą, którą można obsługiwać z wygodnej kanapy. Asystenta uruchamia się za pomocą specjalnego przycisku i wbudowanego w pilota mikrofonu.



Potrójny tuner HD odbiera programy telewizyjne nadawane drogą kablową (DVB-C), naziemną (DVB-T/T2) lub satelitarną (DVB-S/S2). Model 42-calowy oferuje trzy wejścia HDMI oraz trzy porty USB. Model o przekątnej ekranu 50 cali posiada cztery wejścia HDMI, czytnik kart micro SD oraz dwa porty USB do odtwarzania dodatkowych treści multimedialnych. Model w rozmiarze 65 cali wyposażony jest w trzy wejścia HDMI i dwa USB.



Ceny i dostępność

Modele UHD z serii DL i DN będą dostępne w czerwcu w rozmiarze 50 cali w rekomendowanej cenie detalicznej 619 €URO oraz 629 €URO. Modele 65-calowe mają być dostępne od lipca w rekomendowanych cenach detalicznych 859 €URO oraz 869 €URO.

























Źródło: Info Prasowe / SHARP