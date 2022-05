Sharp/NEC - 120-calowy monitor 8K z modułem Intel Smart Display Module

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe zaprezentował na targach Integrated Systems Europe 2022 w Barcelonie 120-calowy monitor 8K marki Sharp z modułem komputerowym Intel Smart Display Module (SDM). Rozwiązanie to pokazuje pełną moc urządzeń obliczeniowych Intel SDM, zapewniając najwyższą możliwą rozdzielczość i wierne odwzorowanie kolorów w monitorach 8K. Prototyp modułu komputerowego Intel SDM, prezentowany na targach ISE wraz z 120-calowym monitorem Sharp 8K, obsługuje również sieć 5G, kolejną kluczową technologię napędzającą biznes. Obsługa sieci 5G sprawia, że urządzenia Intel SDM są doskonałym wyborem do zastosowań IoT.







"Gniazdo opcji Intel SDM jest najważniejszym standardem dla urządzeń modułowych. Jest to rozwiązanie wybiegające w przyszłość i zapewnia klientom doskonałe połączenie najlepszych w swojej klasie technologii wyświetlania obrazu oraz modułowych i wbudowanych urządzeń komputerowych firmy Intel. Z tego powodu Sharp/NEC już teraz posiada największą linię monitorów z gniazdem opcji Intel SDM i dlatego planujemy wyposażyć w gniazdo Intel SDM również wszystkie inne profesjonalne monitory Sharp/NEC" - powiedział Erik Elbert, Senior Product Manager Large Format Displays and Computing Technologies w Sharp NEC Display Solutions Europe. "Nasi klienci będą mogli korzystać z najlepszej wydajności obliczeniowej, jakiej tylko mogą sobie życzyć. A jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zwiększenia wydajności, będzie to możliwe dzięki gniazdu opcji Intel SDM."





















Źródło: Info Prasowe / Sharp/NEC