Sharp/NEC zaprezentuje nowe 13- i 25-calowe wyświetlacze ePaper

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe ogłasza wprowadzenie na rynek nowych wyświetlaczy Sharp ePaper o rozmiarach 13 i 25 cali, wyznaczając w ten sposób nową erę energooszczędnych rozwiązań Digital Signage. Wyświetlacze ePaper to cyfrowa alternatywa dla papierowych plakatów. Są idealne do zastosowań w handlu detalicznym i gastronomii, gdzie wymagane jest wyświetlanie statycznych treści z regularnymi aktualizacjami, przykładowo: promocje w punktach sprzedaży, tablice menu, informacje o alergenach. Sharp ePaper znajdzie zastosowanie również w branży transportowej do wyświetlania rozkładów jazdy lub informacji o odprawie i bramkach. Wyświetlacze ePaper firmy Sharp/NEC stanowią znaczący krok w kierunku neutralności bezemisyjnej i działają przy zerowym zużyciu energii podczas odtwarzania treści, pobierając jej minimalną ilość tylko wtedy, gdy konieczne są aktualizacje.







Wyświetlacze zapewniają doskonałą czytelność nawet w najjaśniejszym otoczeniu, prezentując statyczne obrazy cyfrowe o niskim współczynniku odbicia światła i wrażeniu czytania zbliżonym do papieru. Dzięki pełnej możliwości wyświetlania barw, zwiększonej dzięki wydajności kolorów ACeP, zapewniają one wyjątkowe parametry wizualne z doskonałym kontrastem, szerokimi kątami widzenia i wysoką rozdzielczością. Zapewnia to ergonomiczną prezentację treści, przypominając przy tym papier. Taki wygląd jest przyjazny dla oczu, bez refleksów i bez emisji szkodliwego niebieskiego światła, co podkreśla zaangażowanie firmy Sharp/NEC zarówno w komfort odbiorców treści, jak i w zrównoważony rozwój.



Wyświetlacze ePaper firmy Sharp/NEC Sharp EP-C131 oraz Sharp EP-C251 oferują szybkie i elastyczne opcje instalacji. Ich smukła, estetyczna konstrukcja umożliwia pracę w orientacji poziomej, pionowej, ekranem skierowanym w górę lub w dół. Obudowa zapewnia również miejsce na opcjonalne urządzenie do zasilania. Ponadto wyświetlacze ePaper są wyposażone w zintegrowany układ SoC (System on a Chip), który zapewnia inteligentne i przyszłościowe działanie. ePaper bez problemu dostarcza treści za pośrednictwem wybranych systemów zarządzania treścią (CMS) lub oferuje przyjazne dla użytkownika korzystanie z najprostszych opcji zarządzania treścią za pośrednictwem USB, WiFi lub Bluetooth.



Nowe wyświetlacze Sharp ePaper będzie można zobaczyć na stoisku Sharp/NEC na targach ISE 2024 (stoisko E500, hala 3) od 30 stycznia do 2 lutego w Fira Barcelona w Hiszpanii.

























Źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC