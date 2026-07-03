Shokz OpenFit Pro - słuchawki open-ear

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sprzedaży w Polsce trafiły Shokz OpenFit Pro, najnowsze flagowe słuchawki bezprzewodowe marki Shokz z otwartą konstrukcją. Model łączy wysoką jakość dźwięku, redukcję hałasu Open-Ear, komfort noszenia przez wiele godzin i świadomość otoczenia, czyli cechy, które od lat definiują podejście marki do osobistego audio. OpenFit Pro to pierwsze słuchawki Shokz wyposażone w redukcję hałasu Open-Ear. Technologia została zaprojektowana specjalnie z myślą o otwartej konstrukcji, która nie zamyka kanału słuchowego. W praktyce użytkownik może ograniczyć rozpraszające dźwięki otoczenia, a jednocześnie nie traci całkowicie świadomości tego, co dzieje się wokół niego.







Za działanie redukcji hałasu odpowiada system trzech mikrofonów oraz algorytm adaptujący się do ucha, który analizuje hałas zewnętrzny i ten docierający do ucha, dostosowując działanie słuchawek w czasie rzeczywistym. Poziom redukcji hałasu można regulować w aplikacji Shokz, dopasowując go do miejsca i sytuacji; od biura i kawiarni po siłownię czy trening.



Brzmienie otwartej konstrukcji w nowej odsłonie

OpenFit Pro korzystają z technologii Shokz SuperBoost, zsynchronizowanego przetwornika z podwójną membraną oraz systemu Shokz OpenSound. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewnić szczegółowe brzmienie, czyste wysokie tony, głębszy bas i niższy poziom zniekształceń. Model jest zoptymalizowany pod kątem Dolby Atmos i śledzenia ruchu głowy, co zwiększa wrażenie przestrzenności podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy korzystania z treści multimedialnych. Użytkownicy mogą także skorzystać z pięciu gotowych i dwóch konfigurowalnych profili korektora dźwięku w dedykowanej aplikacji.



Do pracy, na trening i na cały dzień

W zastosowaniach biznesowych OpenFit Pro sprawdzą się tam, gdzie liczy się płynne przechodzenie między rozmową online, pracą przy komputerze i kontaktem z otoczeniem. System trzech mikrofonów z rozpoznawaniem głosu AI wspiera wyraźniejsze rozmowy, a parowanie wielopunktowe umożliwia połączenie słuchawek z dwoma urządzeniami jednocześnie, na przykład laptopem i smartfonem. Podczas treningu znaczenie mają stabilność, odporność na pot i zachlapania oraz wygoda. OpenFit Pro wyposażono w elastyczne pałąki na uszy ze stopu niklu i tytanu wykończone miękkim silikonem. Słuchawki ważą 12.3 g każda, posiadają klasę odporności IP55, a ich otwarta konstrukcja pozwala zachować świadomość otoczenia podczas ćwiczeń, biegania czy jazdy na rowerze. W codziennym użytkowaniu najważniejsze stają się komfort i bateria. OpenFit Pro oferują do 12 godzin słuchania na jednym ładowaniu przy wyłączonej redukcji hałasu oraz do 50 godzin pracy łącznie z etui ładującym. Przy włączonej redukcji hałasu czas pracy skraca się do 6 godzin na jednym ładowaniu i do 24 godzin z etui. Szybkie ładowanie pozwala uzyskać do 4 godzin pracy po 10 minutach ładowania, a etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe.



Dostępność i cena

Shokz OpenFit Pro są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1049 PLN. Słuchawki można kupić na oficjalnej stronie marki shokz.pl oraz w sklepach partnerskich. Osoby zainteresowane zakupem mogą również przetestować słuchawki Shokz na stacjach odsłuchowych w wybranej lokalizacji w Polsce.

































źródło: Info Prasowe - Shokz