SilentiumPC - Rodzina obudów Ventum VT2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyróżnikiem obudów Ventum VT2 jest w pełni otwarty przedni panel zapewniający wyjątkowo wysoki przepływ powietrza oraz szeroka w tym przedziale cenowym możliwość montażu systemów chłodzenia procesora, a w tym zintegrowanych układów chłodzenia cieczą (All-In-One). W skład rodziny wchodzą: Ventum VT2, Ventum VT2 TG z panelem bocznym z hartowanego szkła, Ventum VT2 TG ARGB z podświetlanym wentylatorem ARGB oraz Ventum VT2 Evo TG ARGB z trzema świecącymi wentylatorami ARGB zamontowanymi z przodu obudowy. Przestronna struktura obudów Ventum VT2 zapewnia wystarczającą ilość miejsca na większość popularnych w tym segmencie komponentów: powietrzny system chłodzenia może mieć wysokość 159 mm, zaś karta graficzna może być długa na 290 mm.









Tym samym, Ventum VT2 sprawdzi się jako podstawa dla nawet bardzo wydajnych komputerów wyposażonych np. w 8-rdzeniowe, wysokotaktowane procesory oraz nowoczesne karty graficzne z rozbudowanymi układami chłodzenia.



Użytkownik może także zamontować na procesorze zintegrowany system chłodzenia cieczą (AIO, All-In-One). Obudowa Ventum VT2 pomieści z przodu chłodnice o rozmiarach: 120/140/240/280/360 mm zaś na górze 120/240 mm pod warunkiem, że pamięć RAM i radiatory płyty głównej nie będą wyższe niż 32 mm.



Za odpowiednią wentylację wnętrza obudowy i niskie temperatury zainstalowanych komponentów odpowiada nie tylko specjalnie zaprojektowany otwarty front o ultrawysokim przepływie powietrza, ale także wysokociśnieniowe wentylatory z rodziny Sigma HP 120 mm CF i podświetlone: Stella HP ARGB 120 mm CF lub Pulsar HP ARGB 120 mm CF. Liczba wentylatorów i ich rodzaj zależy od wersji obudowy Ventum VT2: maksymalnie nawet trzy w rozmiarze 120 mm.



System wentylacji obudowy Ventum VT2 można rozbudować do maksymalnie 8 wentylatorów 120 mm (trzy z przodu, dwa na górze, jeden z tyłu oraz dwa na osłonie dolnej komory). Wentylatory w rozmiarze 140 mm zmieszczą się w liczbie dwóch z przodu obudowy.



Przed dostawaniem się zabrudzeń do wnętrza komputera chroni zestaw filtrów przeciwkurzowych – pod zasilaczem oraz na topie obudowy, wygodnie mocowane z użyciem magnesów – oraz specjalnie zaprojektowany przedni panel z niewielkimi otworami o średnicy wynoszącej około 0.9 mm. Wystarczy go przetrzeć ściereczką, by zdjąć z niego wyłapaną warstwę kurzu. Powietrze może swobodnie przepływać przez te otwory, co skutecznie obniża temperaturę podzespołów zamontowanych we wnętrzu obudów Ventum VT2



W dolnej komorze oraz zatoce serwisowej Ventum VT2 przewidziano miejsce na dwa nośniki SSD lub dyski 2,5” oraz jeszcze jeden o wielkości 3.5” lub 2.5” montowany na antywibracyjnych gumowych zaczepach na spodzie obudowy. Górny panel wejść/wyjść składa się z dwóch portów USB 3.2 Gen 1 (3.0), portów audio (dla słuchawek oraz mikrofonu) jak i przycisków POWER i RESET.



Ventum VT2 Evo TG ARGB z systemem adresowalnego podświetlenia LED

Najbardziej rozbudowana wersja – obudowa SilentiumPC Ventum VT2 Evo TG ARGB – wyposażona jest w zespół trzech wentylatorów Stella HP ARGB 120 mm CF zamontowanych z przodu obudowy. Generują one nie tylko duży przepływ powietrza, ale także nadciśnienie, co pomaga utrzymać czystość we wnętrzu komputera. Do obudowy dołączony został zaawansowany kontroler adresowalnego podświetlenia LED ARGB – Nano-Reset ARGB – z kilkudziesięcioma trybami: różne efekty, zadane kolory. W zestawie znajduje się również rozdzielacz na w sumie 5 urządzeń ARGB oraz 5 wentylatorów, co umożliwia ich podłączenie do jednego gniazda w kontrolerze lub płycie głównej.



Ventum VT2 TG ARGB z wentylatorem Pulsar HP ARGB 120 mm CF z funkcją „Auto LED”

Podświetlane łopatki oraz ramka wentylatora Pulsar HP ARGB 120 mm CF efektownie rozświetla wnętrze obudowy Ventum VT2 TG ARGB. Wyposażony on jest w funkcję „Auto LED”, która udostępnia efekt tęczy bez użycia kontrolera czy kompatybilnej płyty głównej. Istnieje możliwość podłączenia wentylatora Pulsar HP ARGB 120 mm CF do sterownika obsługującego system adresowalnego podświetlenia (ARGB 5 V w systemie 2+1). Wówczas użytkownik ma możliwość dobrania interesującego go efektu lub wręcz samodzielnie skomponować własny wzór świecenia. Ograniczeniem w tej sytuacji jest wyłącznie inwencja twórcza użytkownika. Z przodu obudowy Ventum VT2 TG ARGB znajduje się jeszcze jeden wentylator – Sigma HP 120 mm CF – tłoczący chłodne powietrze wprost na kartę graficzną.



Kompatybilność systemu adresowalnego podświetlenia LED ARGB

Użytkownik może zdecydować o podłączeniu wentylatorów Stella HP ARGB 120 mm CF (Ventum VT2 Evo TG ARGB) lub Pulsar HP ARGB 120 mm CF (Ventum VT2 TG ARGB) bezpośrednio do płyty głównej, by z poziomu jej oprogramowania sterować podświetleniem. Kompatybilne płyty główne wyposażone są w 3-pinowe złącze ARGB w systemie 2+1. Mowa o następujących rozwiązaniach: ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync oraz MSI Mystic Light. Gigabyte RGB Fusion 2.0 (wyłącznie w systemie 2+1 z jednym pustym wyprowadzeniem pomiędzy pinami) na większości płyt głównych tego producenta obsługiwany jest natywnie. Inne systemy adresowalnego oświetlenia również są obsługiwane, jeśli są kompatybilne z wymienionymi. Wystarczy końcówkę spiętych ze sobą przewodów ARGB wpiąć w odpowiednie złącze płyty głównej, a jej oprogramowanie umożliwi sterowanie kolorami i wzorami oświetlenia.



System adresowalnego podświetlenia LED ARGB (5 V) jest w pełni kompatybilny z innymi urządzeniami SilentiumPC ARGB. To m.in. zestawy zintegrowanego chłodzenia cieczą Navis Evo ARGB, coolery powietrzne z podświetleniem ARGB, paski LED Aurora Stripes ARGB, wentylatory Stella i Corona w systemie ARGB.



Przewidywane ceny:

Ventum VT2: 134.90 PLN

Ventum VT2 TG: 169.90 PLN

Ventum VT2 TG ARGB: 184.90 PLN

Ventum VT2 Evo TG ARGB: 219.90 PLN





































Źródło: Info Prasowe / SilentiumPC