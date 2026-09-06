Składana motorola razr 70 z kryształami Swarovski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Motorola zaprezentowała składany smartfon motorola razr 70 w modowej odsłonie Brilliant Collection, ozdobionej kryształami Swarovski. Urządzenie debiutuje podczas odbywających się w Berlinie targów IFA 2026. Brilliant Collection, to ekskluzywna seria smartfonów Motorola, łącząca zaawansowaną technologię z unikalnym wzornictwem inspirowanym światem mody i biżuterii. Urządzenia z tej kolekcji powstają we współpracy z firmami Pantone i Swarovski. Każdy element smartfona motorola razr 70 Crystals by Swarovski został zaprojektowany tak, aby zapewniać wyjątkowe wrażenia wizualne i dotykowe. Głęboki, stonowany kolor PANTONE Meteorite łączy się tu z 35 ręcznie osadzanymi kryształami Swarovski w odcieniu Silver Night.







Obudowę wykończono miękką, pikowaną fakturą, która podkreśla biżuteryjny charakter urządzenia. Ukoronowaniem wzornictwa jest umieszczony w zawiasie 32-fasetkowy kryształ, doskonale widoczny nawet wtedy, gdy smartfon jest złożony. W zestawie znajduje się również specjalne przezroczyste etui, zaprojektowane tak, aby podkreślać unikalny charakter modelu razr 70.



Moda i technologia

Motorola razr 70 została wyposażona w zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 3.63 cala, umożliwiający uruchamianie aplikacji oraz podgląd na żywo zdjęć wykonywanych głównym, podwójnym aparatem 50 Mpx. Po rozłożeniu smartfon oferuje duży, 6.9-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED 120 Hz o jasności sięgającej 3000 nitów. Za wydajność odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7450X. Model razr 70 wspierany jest przez zaawansowane funkcje moto ai, a dzięki optymalizacji i baterii o pojemności 4800 mAh może działać do 36 godzin na jednym ładowaniu.



Motorola razr 70 w wyjątkowej edycji Crystals by Swarovski to urządzenie dla osób, które chcą się wyróżniać i podkreślać swój indywidualny styl. Łączy zaawansowaną technologię z modowym wzornictwem, trafiając zarówno do entuzjastów nowych technologii, jak i miłośników mody.



Edycja limitowana razr 70 w Polsce

Najnowsza odsłona Brilliant Collection ze smartfonem motorola razr 70 Crystals by Swarovski (8/256 GB) zadebiutuje w Polsce w październiku, w rekomendowanej cenie detalicznej 4499 PLN. Smartfon będzie można kupić w sieciach partnerskich: x-kom, Media Expert, MediaMarkt oraz RTV Euro AGD.









źródło: Info Prasowe / motorola