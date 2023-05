Smartfon motorola edge 40 już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowsza motorola edge 40 łączy w sobie elegancję i zaawansowaną technologię. Smartfon wyróżnia się zakrzywionym wyświetlaczem oraz uszczelnioną obudową w standardzie IP68. Nie zabrakło również jasnego aparatu 50 MP oraz szybkiego ładowania, z możliwością uzupełniania baterii także bezprzewodowo. Motorola edge 40 to jedno z najsmuklejszych urządzeń w swojej klasie (7.58 mm). Bezramkowy i zakrzywiony na krawędziach ekran uzupełnia minimalistyczna ramka z piaskowanego aluminium. Dzięki temu smartfon komfortowo leży w dłoni i pomimo przekątnej 6.55” można go swobodnie obsługiwać jedną ręką. Motorola edge 40 to wzornictwo z najwyższej półki, reprezentowane przez wykończenie z jednolitej i przyjemnej w dotyku skóry wegańskiej – pokrywa ona także wyspę aparatu.







Przemyślany design urządzenia jest również bardzo funkcjonalny. Skórzane wykończenie daje pewność, że edge 40 nie wyśliźnie się z dłoni. Smartfon zapewnia również wysoki stopień ochrony przed kurzem oraz wodą (IP68), co sprawia, że bez obaw można korzystać z niego także w trudnych warunkach. To idealny towarzysz nawet przy najbardziej nieprzewidywalnej pogodzie.



Fantastyczne zdjęcia z zaawansowanego aparatu

Motorola edge 40 wyposażona została w podwójny aparat z głównym modułem 50 MP, wyróżniającym się bardzo jasną przysłoną (f/1.4). Dzięki takiemu rozwiązaniu można:

• robić lepsze zdjęcia przy słabym oświetleniu (pora dnia i pogoda nie są istotne);

• wykonać profesjonalne ujęcie z naturalnie rozmytym tłem;

• rejestrować dynamiczne momenty z wiernością i bogactwem szczegółów.



Czujnik światła otoczenia w edge 40 błyskawicznie ustawia ekspozycję, dlatego uchwycenie wyjątkowej chwili jest tu banalnie proste. Funkcja All-pixel focus zapewnia dobre efekty w każdym świetle, a optyczna stabilizacja obrazu (OIS) kompensuje pracę dłoni fotografa. Główny aparat 50 MP jest wspierany przez 13 MP moduł ultraszerokokątny (120°) z funkcją Macro Vision, który nie tylko pozwala na szerokie kadrowanie sceny, ale umożliwia również wykonanie dobrych zdjęć makro. Motorola edge 40 wyposażona została w 32 MP aparat selfie z technologią Quad Pixel, dzięki któremu zarówno zdjęcia grupowe jak i portretowe wyjdą znakomicie w każdym oświetleniu. W nowym smartfonie pojawiło się także kilka modnych i funkcjonalnych usprawnień dla osób, które rejestrują smartfonem materiały wideo: Horizon Lock Stabilisation, Video Portrait oraz Vlog Mode.



Ekran i dźwięk. Wrażenia niczym w kinie

Do oglądania treści wideo i grania w gry niezbędny jest duży ekran, będący w stanie znakomicie odwzorować kolory. Dlatego motorola edge 40 ma bezramkowy wyświetlacz pOLED Full HD+ o przekątnej 6.55”, którego zakrzywione krawędzie pozwalają na jeszcze lepszą imersję. Obraz jest żywszy i bardziej naturalny dzięki certyfikatowi HDR10+ oraz zgodności z paletą barw DCI-P3. Nie bez znaczenia jest także odświeżanie – 144 Hz docenią szczególnie mobilni gracze. Kinowym wrażeniom wizualnym towarzyszy dźwięk Dolby Atmos emitowany przez głośniki stereo. Wyróżnia je przyjemna głębia i donośne basy. Technologia Motorola Spatial Sound dodatkowo zwiększa realizm dźwięku ze słuchawek lub głośników - audiowizualne możliwości edge 40 zadowolą nawet najbardziej wymagających koneserów mobilnej rozrywki.



Błyskawiczne ładowanie i topowa wydajność

Motorola edge 40 potrzebuje zaledwie 10 minutowego ładowania, aby zapewnić energię na cały dzień pracy – nawet uwzględniając korzystanie z łączności 5G. Gwarantuje to dołączona do zestawu ładowarka TurboPower o mocy 68 W. Smartfon ma baterię o pojemności 4400 mAh, którą można ładować także bezprzewodowo z mocą 15 W.



Sercem modelu edge 40 jest 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8020, wspierany przez 8 GB pamięci RAM (LPDDR4X). Współpracuje on z szybką pamięcią masową UFS 3.1 o pojemności 256 GB - nikomu więc nie powinno zabraknąć miejsca na dane. Najnowszy procesor MediaTek zapewnia fenomenalną płynność działania smartfona, co docenią szczególnie gracze i osoby korzystające z serwisów streamingowych. Jednocześnie jest on bardziej energooszczędny w stosunku do układów SoC poprzedniej generacji – obsługuje także łączność 5G, ultraszybkie Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2. Potencjał smartfona wyzwala platforma Ready For umożliwiająca bezprzewodowe łączenie i współpracę z komputerem.



Motorola edge 40 pracuje pod kontrolą prawie czystego systemu Android 13, oferując najnowsze łatki bezpieczeństwa oraz oprogramowanie chroniące dane użytkownika – w tym Moto Secure. W napędzanej przez ThinkShield aplikacji Moto Secure można zarządzać najważniejszymi funkcjami ochrony danych i prywatności.



Moto Secure oferuje m.in.:

• bezpieczny folder dla wrażliwych danych i aplikacji;

• dodatkową ochronę sieci podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi;

• zabezpieczenie umożliwiające wybór opcji ekranu blokady;

• zmianę kolejności klawiszy numerycznych na klawiaturze ekranowej podczas wprowadzania kodu PIN.



W ramach Moto Secure użytkownicy mogą sprawdzać i dostosowywać do swoich potrzeb ochronę smartfona, korzystając z łatwego dostępu do wszystkich powiązanych aplikacji Motorola oraz ustawień samego Androida. Zapewnia to poczucie spokoju i daje pewność, że ich prywatność jest dobrze chroniona.



Dostępność, cena i oferta promocyjna

Smartfon motorola edge 40 (8/256 GB) można nabyć w przedsprzedaży, w rekomendowanej cenie detalicznej 2999 PLN. Do Polski trafia w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej (Eclipse Black) i zielonej (Nebula Green), z wykończeniem ze skóry wegańskiej oraz błękitnej (Lunar Blue) - z akrylowymi pleckami. Urządzenie można zamówić w sieciach sprzedaży RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet, Komputronik oraz Sferis i u operatorów sieci: Plus, Play i T-Mobile. W regularnej sprzedaży edge 40 zadebiutuje już 18 maja.



Zamawiając smartfon motorola edge 40 w trwającej od 4 do 17 maja przedsprzedaży, konsument może wziąć udział w programie „Trade in. Trade up”. Program pozwala na oddanie innego smartfonu do recyklingu – firma Motorola wraz z partnerem akcji wycenią stare urządzenie i wypłacą konsumentowi gwarantowane 500 złotych + kwotę proponowanej wyceny.

































Źródło: Info Prasowe / motorola