Smartfon motorola razr 40, już dostępny w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa motorola razr 40 to wyjątkowy składany smartfon, który aż chce się trzymać w dłoni. Elegancki, z obudową wykończoną szkłem oraz wegańską skórą, dostępny jest w trzech inspirujących kolorach Pantone. Smartfon został zaprojektowany z myślą o osobach wyznaczających trendy i zapewnia nie tylko wyjątkowy komfort użytkowania, ale także niezatarte wrażenia zmysłowe. Motorola razr 40 zaskakuje swoją funkcjonalnością i wyjątkowo korzystną ceną w porównaniu do innych dostępnych na rynku składanych smartfonów. Łączy kieszonkowy i kompaktowy format z możliwościami zewnętrznego wyświetlacza OLED o przekątnej 1,5”. Dodatkowy ekran pozwala szybką na interakcję ze smartfonem oraz sprawdzenie powiadomień.







Po rozłożeniu modelu razr 40 jego atutem jest ogromny ekran pOLED FHD+ o przekątnej 6.9”, odświeżany z częstotliwością do 144 Hz i wspierający standard HDR10+. Zapewnia on znakomite parametry wyświetlanego obrazu, a w połączeniu z wielowymiarowym dźwiękiem może być znakomitym źródłem rozrywki. Smartfon posiada również potężny zestaw aparatów i pojemną jak na składane urządzenie baterię. Motorola razr 40 ma ten sam zawias w kształcie łezki, który można znaleźć we flagowym modelu razr 40 ultra. Jest to sprawdzone i solidne rozwiązanie, umożliwiające całkowite złożenie smartfonu na pół. Największą różnicą pomiędzy oboma urządzeniami jest brak pełnowymiarowego wyświetlacza zewnętrznego. Razr 40 oferuje jednak wszystkie funkcje typowe dla smartfonów z wyższej półki - jego sercem jest wydajny procesor Snapdragon 7 Gen 1.



Wszystko na pierwszy rzut oka

Interaktywny wyświetlacz zewnętrzny OLED o przekątnej 1,5” oferuje szeroką, wystarczającą dla większości użytkowników funkcjonalność. Można dzięki niemu m.in.: przeglądać powiadomienia, sterować odtwarzaniem muzyki, sprawdzić kalendarz oraz pogodę. Motorola opracowała nowe sposoby konfiguracji tego dodatkowego ekranu – użytkownik sam decyduje o tym jak będzie z niego korzystał:

• Panele: konfigurowalne panele pozwalają nadać priorytet temu, co najważniejsze. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby łatwo uzyskać dostęp do pogody czy kalendarza i przeglądać powiadomienia na pierwszy rzut oka;

• Personalizacja: do wyboru są różne style zegarów Moto. Panele na ekranie głównym można również przeciągać i upuszczać, aby dopasować je do własnych potrzeb;

• Odtwarzacz multimediów: nagrania można odtwarzać, wstrzymywać i pomijać z wyświetlacza zewnętrznego.



Składany smartfon z potężnymi możliwościami foto i wideo

Motorola razr 40 ma moduły aparatu o najwyższej rozdzielczości spośród wszystkich składanych urządzeń firmy Motorola. Główny aparat ma matrycę 64 MP z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), która eliminuje rozmycia powstałe w wyniku niepożądanego ruchu ręki fotografa. Laserowy autofocus wykorzystuje sensor ToF, dzięki czemu smartfon nawet przy słabym oświetleniu jest w stanie błyskawicznie złapać ostrość na wybranym obiekcie. Pełnię możliwości fotograficznych modelu razr 40 widać na ujęciach szerokokątnych i ekstremalnych zbliżeniach, co jest możliwe dzięki wspierającemu główny aparat modułowi 13 MP. Łączy on w sobie możliwości obiektywu ultraszerokokątnego i Macro Vision. Sprawdzi się zarówno w trakcie robienia grupowego selfie, jak i przy ujęciach makro.



Korzystając z aparatu przedniego o rozdzielczości 32 MP, można prowadzić wideorozmowy w wysokiej rozdzielczości. Składany format pozwala na wykorzystanie razr 40 w trybie lusterka lub do wygodniejszego robienia selfie – smartfon można stabilnie ustawić na płaskiej powietrzni. Technologia Quad Pixel umożliwia uzyskanie nawet 4-krotnie większej światłoczułości w bardziej wymagających warunkach pogodowych czy przy słabym oświetleniu.



Motorola razr 40 ułatwia również tworzenie treści. Dzięki Flex View użytkownicy mogą robić ultraszerokokątne selfie głównym aparatem. Można też zamknąć razr 40 i nadal używać aparatu tylnego, a tryby przełączać przeciągnięciem palca po zewnętrznym wyświetlaczu. Aparatem można również sterować prostymi gestami dłoni - wystarczy nacisnąć przycisk głośności i pokazać gest dłonią, a tryb zdjęcia z uśmiechem magicznie dokończy ujęcie. Kolejną funkcją ułatwiającą robienie zdjęć jest Fotobudka - prosty gest otwartą dłonią uruchamia samowyzwalacz. Po odliczeniu czasu aparat robi 4 zdjęcia z rzędu w 3-sekundowych odstępach umożliwiających przygotowanie się i zmianę pozy. Z uzyskanych czterech fotografii można zrobić kolaż w Zdjęciach Google. Do tworzenia jeszcze bardziej zaawansowanych treści idealnie nadaje się również tryb Dual Capture. Umożliwia on nagrywanie wideo aparatem przednim i tylnym jednocześnie, dzięki czemu można świetnie zarejestrować reakcje osób po obu stronach obiektywów i oglądać je na podzielonym ekranie.



Wciągająca rozrywka i długi czas pracy

Nowy Razr 40 imponuje ogromnym i płynnym wyświetlaczem, ale obraz to nie wszystko. Smartfon pozwala również doświadczyć lepszych wrażeń dźwiękowych dzięki Dolby Atmos. Za sprawą tej technologii można się cieszyć bogatszym, wielowymiarowym dźwiękiem, który wydobywa więcej głębi, wyrazistości i szczegółów z każdej formy rozrywki. Wszystko to jest możliwe dzięki korzystaniu z głośników stereo w smartfonie lub słuchawek. Nowa technologia dźwięku przestrzennego Spatial Sound by Moto sprawia, że dźwięk jest jeszcze bardziej wciągający i wypełnia przestrzeń wokół użytkownika, niezależnie od tego, czy słucha on muzyki, czy streamuje swój ulubiony program.



Motorola razr 40 daje też możliwość swobodnego grania w najnowsze gry mobilne i oglądania VOD w wysokiej rozdzielczości za sprawą wydajnego procesora Snapdragon 7 Gen 1 wykonanego w litografii 4 nm. Oferuje on zarówno łączność 5G, wsparcie dla Wi-Fi w standardzie 6e jak i Bluetooth 5.3. Jego możliwości uzupełnia 8 GB pamięci RAM (LPDDR4X) i 256 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.2). Nowy smartfon firmy Motorola wyróżnia się także baterią o stosunkowo dużej pojemności (4200 mAh) jak na urządzenie z klapką. Użytkownik może liczyć na cały dzień pracy na jednym ładowaniu. Smartfon można szybko naładować dzięki wsparciu dla technologii TurboPower 30 W. Wspierane jest również ładowanie bezprzewodowe (5 W).



Niepowtarzalna funkcjonalność

Nowy razr 40 pracuje pod kontrolą systemu Android 13, rozszerzonego zaledwie o kilka rozwiązań opracowanych przez firmę Motorola. Oferuje proste gesty, personalizację funkcji rozrywkowych oraz stylu użytkownika, a przede wszystkim pozwala na lepsze zabezpieczenie urządzenia dzięki platformie ThinkShield for mobile oraz Motor Secure i Moto KeySafe. Motorola razr 40 wyróżnia się innowacjami nie tylko technicznymi — wyznacza też nowe trendy w dziedzinie ekologicznego opakowania i wzornictwa produktu. Przyjazne dla środowiska pudełko nie zawiera tworzyw sztucznych, jest zadrukowane naturalnym atramentem sojowym, a wykorzystane w nim materiały pochodzą z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia. Nowe urządzenie zaskoczy i zachwyci konsumentów doznaniem zmysłowym: markowym zapachem, który można poczuć po otwarciu pudełka ze smartfonem.



Cena i dostępność

Smartfon motorola razr 40 (8/256 GB) debiutuje w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych: fioletowej (Summer Lilac), kremowej (Vanilla Cream) oraz zielonej (Sage Green). Rekomendowana cena detaliczna urządzenia to 3999 PLN. Smartfon będzie można nabyć w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet i Komputronik. Trafi również do oferty operatorów sieci: Play, Plus i T-Mobile.





























Źródło: Info Prasowe - motorola