Smartfony Infinix już w sprzedaży w sieci Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Do oferty Plusa trafił smartfon Infinix NOTE 30 Pro z bezprzewodowym ładowaniem, ekranem AMOLED i pamięcią 8/256 GB. To kolejny Partner, u którego są dostępne smartfony marki Infinix. Infinix NOTE 30 Pro jest wyposażony w baterię 5000 mAh i obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 68 W oraz bezprzewodowe o mocy 15 W. Ekran AMOLED 6.67’’ obsługuje częstotliwość odświeżania 120 Hz. Jest wyposażony w główny aparat 108 Mpx oraz przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx z przednią lampą błyskową. Za dźwięk odpowiadają podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL.







Smartfon wyposażono w technologię All-Round FastCharge zapewnia bezpieczne i szybkie ładowanie, a także możliwość ładowania zwrotnego i obejściowego. Z kolei technologia Ultra Power Signal (UPS) wspiera korzystanie ze smartfona w miejscach ze słabym zasięgiem, jak windy czy miejsca położone pod ziemią – poprawia jakość sygnału sieci komórkowej do 20%, a Wi-Fi nawet do 100%.



Infinix NOTE 30 Pro jest sprzedawany w zestawie z etui, szkłem ochronnym na ekran, słuchawkami, ładowarką przewodową, kablem USB oraz ładowarką indukcyjną 15 W. W ofercie sieci Plus jest dostępny w kolorach czarnym (Magic Black) oraz złotym (Variable Gold) w ramach oferty abonamentowej oraz bez abonamentu.



Infinix działa w Polsce od września 2022 r. i tylko w 2023 r. dostarczyła na polski rynek 150 tys. smartfonów. Spośród dostępnych na polskim rynku urządzeń marki to właśnie seria NOTE cieszy się największą popularnością wśród polskich odbiorców.











źródło: Info Prasowe - Infinix