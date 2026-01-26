Smartfony RugOne mają sposób nawet na najciemniejszą noc

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Noc to dla wielu smartfonów spory problem. Nie tylko ze względu na trudniejsze warunki dla aparatów, ale też ogarniającą ciemność, przy której zwykłe smartfony, zwłaszcza dla miłośników późnych wędrówek i pracujących po zmroku są zwykle mało przydatne. Ale nie te od RugOne. Zimowe wędrówki po zmroku, biwakowanie w lesie, powrót z górskiej wyprawy po zachodzie słońca czy wieczorna praca w terenie — to sytuacje, w których standardowy smartfon przestaje być wystarczający. RugOne projektuje swoje urządzenia z myślą o użytkownikach, którzy nie chcą rezygnować z komfortu ani bezpieczeństwa tylko dlatego, że słońce już zaszło. Właśnie wtedy na pierwszy plan wysuwają się zaawansowane systemy obrazowania, zmieniające telefon w narzędzie do obserwacji i orientacji w terenie.







RugOne Xever 7 – pokazuje to, co niewidoczne

W modelach z serii RugOne Xever 7 zastosowano kamerę noktowizyjną opartą na podczerwieni, która pozwala rejestrować obraz nawet w niemal całkowitej ciemności. Wbudowane 4 diody IR LED doświetlają otoczenie niewidocznym dla ludzkiego oka światłem, dzięki czemu użytkownik widzi na ekranie wyraźne kontury ludzi, zwierząt czy obiektów nawet w środku nocy. To rozwiązanie szczególnie docenią miłośnicy survivalu, fotografii nocnej, wędkarze czy osoby pracujące w ochronie i służbach technicznych.



Drugą opcją natomiast jest kamera termowizyjna z matrycą FLIR Lepton 3.5, wykrywająca różnice temperatur w otoczeniu. Dzięki niej smartfony RugOne Xever 7 w wersji Pro potrafią pokazać, gdzie znajduje się źródło ciepła, czy w pobliżu są ludzie lub zwierzęta, a nawet zlokalizować straty energii w budynkach. Termowizja sprawdza się podczas nocnych wędrówek, w pracy instalatorów, mechaników czy ratowników, ale także w codziennych sytuacjach — od sprawdzania ogrzewania po obserwację dzikiej przyrody. A jeśli to wciąż mało, zawsze można skorzystać z wbudowanej w serii Xever 7 lampy TorchX o mocy wynoszącej do 230 lumenów.



Połączenie wytrzymałej konstrukcji, odporności na warunki atmosferyczne oraz zaawansowanych kamer sprawia, że RugOne staje się czymś więcej niż telefonem. To osobisty asystent nocnych wypraw, narzędzie pracy i cyfrowy strażnik bezpieczeństwa. Modele Xever 7 i Xever 7 Pro są dostępne w Polsce w cenach odpowiednio 2199 PLN i 2499 PLN.





















źródło: Info Prasowe - RugOne