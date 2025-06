Smartfony nubia Neo 3 i Neo 3 GT, już dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

25 czerwca br. w warszawskim klubie H.4.O.S. odbyła się konferencja prasowa marki nubia. W czasie jej trwania zaprezentowano najnowsze modele smartfonów gamingowych: nubia Neo 3 5G oraz nubia Neo 3 GT 5G. Wydarzenie to było jednocześnie polską premierą obu urządzeń, które są już dostępne są na krajowym rynku. Konferencja zgromadziła przedstawicieli mediów technologicznych, influencerów oraz partnerów biznesowych. Goście mieli okazję nie tylko zapoznać się z możliwościami nowych modeli, ale także osobiście przetestować ich wydajność, funkcje fotograficzne oraz docenić futurystyczny design.







W trzecia odsłona tej serii to modele: nubia Neo 3 GT 5G oraz nubia Neo 3 5G, które zachowują gamingowy charakter poprzedników, ale oferują ulepszenia, takie jak bardziej precyzyjny, liniowy silnik wibracyjny, podświetlenie LED, dedykowana przestrzeń dla graczy Game Space oraz zaawansowany system chłodzenia. Znacząco poprawiono także jakość obrazu, czas pracy na baterii i jakość dźwięku. Nowe smartfony to propozycje skierowane do fanów mobilnego gamingu oczekujących wysokiej wydajności i nowoczesnych rozwiązań technologicznych w atrakcyjnej cenie.

Podczas prezentacji przedstawiciele marki podkreślili, że Polska jest jednym z kluczowych rynków dla rozwoju nubii w Europie Środkowo-Wschodniej, a debiut modeli Neo 3 5G i Neo 3 GT 5G to ważny element budowania ekosystemu gamingowego marki.



Nubia Neo 3 GT 5G – smartfon gamingowy z AI, stworzony w myśl idei „Born to Win”

Nubia Neo 3 GT 5G to model z 6.8-calowym ekranem OLED (120 Hz, 2392×1080), zaawansowanym systemem chłodzenia z wykorzystaniem komory parowej o powierzchni 4083 mm² i ulepszonym akumulatorem z funkcją szybkiego ładowania. Urządzenie wyposażono w boczne przyciski do gier, stereofoniczne głośniki z DTS:X Ultra oraz silnik wibracyjny Z-axis. Sercem smartfona jest procesor UNISOC T9100, wspierany przez 24 GB RAM (12 + 12 GB) i 256 GB pamięci wewnętrznej.



AI odpowiada za optymalizację wydajności (NeoTurbo), inteligentne zarządzanie energią oraz działanie funkcji takich jak tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym czy nowa wirtualna asystentka Demi. Inteligentnie identyfikuje określone scenariusze w grze, zapewniając terminowe przypomnienia, świętując zwycięstwa i oferując pocieszenie w przypadku porażek, aby stworzyć angażujące wrażenia z gry. Jego ostre linie, cybernetyczny styl serii Neo – dynamiczne podświetlenie tworzą technologiczny i futurystyczny design. Zaawansowany system chłodzenia i potężna bateria z szybkim ładowaniem oraz Gaming Space 3.0 sprawiają, że to urządzenie spełnia oczekiwania najbardziej wymagających mobilnych graczy.



Cena nowej nubii Neo 3 GT 5G, to 1399 PLN. Model będzie dostępny na rynku w najbliższym czasie. Przez pierwsze dwa tygodnie w wybranych kanałach sprzedaży cena rekomendowana, to 1299 PLN. Będzie ją można nabyć w popularnych elektromarketach, np. Avans, Media Expert, Electro.pl, RTV EURO AGD, OleOle!, x-Kom, Komputronik, a także w sprzedaży operatorskiej oraz sklepie własnym producenta ZTEshop.pl.



nubia Neo 3 5G

nubia Neo 3 5G, to drugi model dedykowany graczom, który doczekał się premiery w Polsce. Jego design z LED-owym podświetleniem nadaje mu gamingowego charakteru, a w środku skrywa jeszcze więcej niespodzianek. Kluczową rolę odgrywa technologia Game Space, czyli tryb dla miłośników gier, który optymalizuje wydajność, wycisza powiadomienia i pozwala skupić się wyłącznie na rozgrywce. Dzięki temu każda sesja w ulubione tytuły staje się płynna i w pełni angażująca.



Aby zadbać o stabilność nawet podczas długich maratonów, urządzenie wyposażono w zaawansowany system chłodzenia, który efektywnie odprowadza ciepło. Nie zabrakło też ulepszonego dźwięku, który podnosi immersję, pozwalając jeszcze lepiej wczuć się w akcję. Wyświetlacz oferuje wysoką jakość obrazu, co przekłada się na ostrzejsze detale i lepszą widoczność w grach. Wsparcie sieci 5G oznacza natomiast błyskawiczny dostęp do gier online i płynne aktualizacje.



Nowa nubia Neo 3 5G kosztuje 999 PLN i jest już dostępna w sprzedaży operatorskiej Orange. W najbliższym czasie pojawi się w popularnych elektromarketach, np. Avans, Media Expert, Electro.pl, RTV EURO AGD, OleOle!, x-Kom, Komputronik, a także w sklepie własnym producenta ZTEshop.pl. Przez pierwsze dwa tygodnie w wybranych kanałach sprzedaży cena rekomendowana, to 899 PLN.



Pozostałe nowości

Nie tylko nowe gamingowe nubie zasiliły portfolio marki. Podczas konferencji przedstawiono też inne smartfony, które w najbliższych tygodniach trafią na polski rynek: składana nubia Flip 2 5G, fotograficzna nubia Focus 2 Ultra 5G oraz muzyczna nubia Music 2. O szczegółach specyfikacji i dostępności tych modeli napiszemy wkrótce.

































źródło: Info Prasowe / ZTE