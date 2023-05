Smartfony realme z serii 11 Pro zadebiutują w Europie, już w czerwcu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas Mobile Photography Innovation Event w Nowym Jorku przedstawiciele marki realme potwierdzili, że smartfony z serii 11 Pro zadebiutują na globalnym rynku. Zarówno model realme 11 Pro+ 5G wyposażony w obiektyw 200 MP OIS SuperZoom, jak i realme 11 Pro 5G, zostaną zaprezentowane europejskim konsumentom w czerwcu tego roku. Fotograficzne możliwości, jakie oferuje nowy realme 11 Pro+ 5G, to m.in. wynik współpracy z firmą Samsung, której zmodernizowany sensor ISOCELL HP3 SuperZoom trafił do najnowszego telefonu chińskiego producenta.







W trakcie Mobile Photography Innovation Event przybliżono niektóre cechy oraz funkcje smartfonów z serii 11 Pro, w tym:

- Obiektyw 200 MP aparatu w realme 11 Pro+ 5G oparty jest na zmodernizowanym systemie Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom z sensorem o rozmiarze 1/1,4 cala, rozmiarze piksela 2,24 μm i przysłonie f/1, 69. Taka flagowa konfiguracja w segmencie cenowym serii 11 Pro to ogromny przeskok w porównaniu z innymi urządzeniami konkurencyjnych marek, które wciąż korzystają z czujnika IMX766.

- Smartfon realme 11 Pro+ 5G posiada tryb dwukrotnego i czterokrotnego bezstratnego zoomu. Umożliwia on przełączanie czujnika między różnymi trybami obrazu w celu uzyskania tej samej liczby rzeczywistych pikseli w różnych zakresach ogniskowych, co w efekcie pozwala nam otrzymać wyraźniejsze zdjęcia zarówno z daleka, jak i z bliska.

- Smartfony realme z serii 11 Pro posiadają dodatkowe tryby fotograficzne – jak tryb Portretu Grupowego – które pomagają uzyskać najlepsze ujęcia wykorzystując wsparcie sztucznej inteligencji.



„Cieszymy się, że możemy zobaczyć wyniki ścisłej współpracy między Samsungiem i realme, oraz wspólnie maksymalizować potencjał, jaki oferuje czujnik 200 MP” – powiedział podczas wydarzenia w Nowym Jorku, Seongwook Song, Vice President of Sensor Architecture of Samsung Electronics.











Źródło: Info Prasowe / realme