Snapdragon Sound Elite Gen 2 - krok naprzód w dziedzinie urządzeń audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Qualcomm Technologies zaprezentował platformę Snapdragon Sound Elite Gen 2, otwierającą nowe możliwości przed ubieralnymi urządzeniami audio. Platforma łączy zaawansowane technologie Snapdragon Sound, AI działającą bezpośrednio na urządzeniu, inteligencję połączoną z chmurą i zaprojektowaną z myślą o bezpieczeństwie oraz zintegrowaną łączność Wi‑Fi 6E o bardzo niskim poborze energii. Rezultatem jest bardziej intuicyjne i spersonalizowane doświadczenie, które przewiduje potrzeby użytkownika i płynnie na nie reaguje, zapewniając jednocześnie wyjątkową jakość dźwięku, jakiej konsumenci oczekują od Snapdragon Sound.







Dwukrotnie większe możliwości AI. Wyjątkowy dźwięk

Snapdragon Sound Elite Gen 2 stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie AI działającej bezpośrednio na urządzeniu. Platforma oferuje nawet dwukrotnie większe możliwości AI niż poprzednia generacja i pozwala na jednoczesne działanie wielu inteligentnych funkcji. Zużywa przy tym nawet o 40 proc. mniej energii i zajmuje do 30 proc. mniej miejsca. Dzięki temu producenci OEM mogą tworzyć szybsze i dostępne w każdej chwili funkcje Personal AI, również w urządzeniach wyposażonych w kamerę, która służy do rozpoznawania kontekstu otoczenia użytkownika, a nie do rejestrowania zdjęć.



Dźwięk, który rozumie i dostosowuje się

Snapdragon Sound Elite Gen 2 łączy technologie Snapdragon Sound klasy premium z funkcjami opartymi na AI, które nieustannie dostosowują się do słuchacza, używanego przez niego urządzenia i otoczenia.

- Technologia Qualcomm aptX Lossless została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu bogatego, immersyjnego brzmienia i wysokiej jakości odsłuchu klasy premium.

- Qualcomm XPAN rozszerza łączność poza tradycyjny zasięg Bluetooth, umożliwiając płynniejsze i nieprzerwane korzystanie z dźwięku na wielu urządzeniach.

- Technologie audio wzbogacone o AI, w tym nowa technologia Qualcomm ANC 5. generacji, technologia Qualcomm cVc oraz obsługa zaawansowanych architektur wielomikrofonowych, zostały zaprojektowane z myślą o poprawie redukcji hałasu, rejestrowania mowy i wyrazistości głosu. Przekłada się to na wyraźniejsze rozmowy oraz bardziej niezawodne interakcje z asystentami AI w różnorodnych warunkach.

- Snapdragon Audio Sense Solution wykorzystuje innowacyjne mikrofony i algorytmy zapewniające inteligentne przetwarzanie dźwięku. Dzięki nim urządzenia mogą wyraźniej wychwytywać głosy i dźwięki otoczenia, co przekłada się na lepszą rejestrację mowy, wyraźniejszą komunikację i bardziej responsywne działanie AI.



Z myślą o nowej generacji inteligentnych urządzeń audio

Snapdragon Sound Elite Gen 2 obsługuje szeroką gamę konstrukcji, w tym słuchawki douszne, słuchawki nauszne, urządzenia typu open-ear i konstrukcje hybrydowe, słuchawki douszne wyposażone w kamery, okulary audio oraz przyszłe multimodalne urządzenia ubieralne. Aby dodatkowo przyspieszyć rozwój innowacji, projekty referencyjne Snapdragon Sound Elite Gen 2 pomogą producentom OEM szybko tworzyć prototypy, przeprowadzać ich walidację i wprowadzać na rynek urządzenia Personal AI nowej generacji.



Podczas Snapdragon Summit 2026 firma Cleer zaprezentowała wstępną koncepcję nowej klasy inteligentnych urządzeń audio, które na bazie platformy Snapdragon Sound łączą dźwięk, obraz i AI. Pokazała ona, jak platformy Snapdragon Sound mogą wykraczać poza tradycyjne urządzenia audio i rozszerzać swoje możliwości na otaczający użytkownika świat, otwierając drogę do nowej generacji inteligentnych doświadczeń.











źródło: Info Prasowe - Qualcomm