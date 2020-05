Sonos Arc – nowy inteligentny soundbar

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos Arc to inteligentny soundbar zapewniający wyjątkowo szeroką scenę dźwiękową i intensywny bas. W urządzeniu zastosowano 11 wydajnych głośników, w tym dwa skierowane w górę dla efektu audio 3D. W strojeniu Arc brał udział zespół nagrodzonych Oscarami inżynierów dźwięku. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, Arc automatycznie dostosowuje profil dźwięku do ustawienia kina domowego, rodzaju i źródła odtwarzanych treści oraz systemu stereo, Dolby Digital 5.1 lub Dolby Atmos. Treści zgodne z tym ostatnim standardem można już znaleźć w ponad 25 usługach streamingu wideo.







Urządzenie zostało wyposażone w zaktualizowaną wersję Sonos Trueplay – technologii, która pozwala dostosować profil akustyczny głośników do pomieszczenia. Trueplay bierze teraz pod uwagę dźwięk poziomy i pionowy, zapewniając wsparcie dla audio 3D.



Użytkownicy mogą sterować soundbarem i konfigurować dźwięk przez nową aplikację Sonos, opartą o drugą generację oprogramowania producenta. Do ich dyspozycji oddano m.in. funkcje poprawy jakości odtwarzanej mowy (Speech Enhancement) oraz tryb nocny (Night Sound), który tłumi np. dźwięk głośnych eksplozji. Arc można również kontrolować pilotem telewizora lub głosowo. Urządzenie jest kompatybilne z Amazon Alexa, Asystentem Google oraz Apple AirPlay 2.



Arc jest dostępny w dwóch matowych wersjach kolorystycznych – czarnej oraz białej. Został okryty

zaokrągloną o 270 stopni maskownicą i łagodną, gładką obudową. Soundbar można postawić na stoliku z telewizorem lub zamontować na ścianie, wykorzystując do tego specjalny uchwyt. Podłączenie do telewizora odbywa się za pomocą złącza HDMI eARC lub ARC.



Arc jako samodzielne urządzenie dostarcza wysokiej jakości wrażeń z kina domowego. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia systemu np. o Sonos Sub i parę głośników One SL.



Od 8 czerwca użytkownicy Sonos będą mogli pobrać nową, ulepszoną aplikację będącą podstawą dla kolejnej generacji produktów Sonos, takich jak Arc, Five oraz nowy Sub. Wszystkie trzy produkty będą obsługiwane wyłącznie przez nową aplikację.



Aplikacja zapewnia wsparcie dla technologii audio o wyższej rozdzielczości (o czym można przekonać się z Arc w systemie Dolby Atmos), usprawnione zabezpieczenia, nowy wygląd i łatwiejszą obsługę. Zaktualizowany interfejs pozwala użytkownikom łatwiej wyszukiwać treści, kontrolować dźwięk i dostosowywać system do własnych potrzeb dzięki nowym opcjom, takim jak zapisywanie grup pomieszczeń.

































Źródło: Info Prasowe / Sonos