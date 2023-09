Sonos Move 2 - nowa generacja popularnego głośnika

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos prezentuje Move 2. To kolejna generacja najlepiej sprzedającego się głośnika amerykańskiego producenta, który zapewnia realistyczny dźwięk stereo, do 24 godzin pracy na baterii i wytrzymałą, wodoodporną konstrukcję. Najnowszy głośnik w portfolio Sonos został wyposażony w szereg ulepszeń, które sprawiają, że dźwięk stereo brzmi jeszcze lepiej na zewnątrz – podczas kolacji na świeżym powietrzu, w trakcie ognisk pod gołym niebem czy przyjęć w ogrodzie. Przy tworzeniu głośnika bardzo duży nacisk został położony na zrównoważoną produkcję.







Wszechstronność w klasie premium

Move 2 został odmieniony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Efektem tych zmian jest elegancki design oraz nowe oprogramowanie gwarantujące akustykę nowej generacji, która zapewnia lepszy odbiór dźwięku stereo oraz głębokie basy bez względu na to czy muzyka wybrzmiewa w salonie, czy też na pikniku w parku.

- Od czasu premiery w 2019 roku Move pozostaje najlepiej sprzedającym się głośnikiem w swojej kategorii. W Sonos staramy się tworzyć doświadczenia dźwiękowe, które inspirują do pogłębiania relacji bez względu na to, z kim spędzamy czas i gdzie się znajdujemy. Move 2 to kolejny krok na drodze do rozwoju naszych innowacji w zakresie immersyjnego słuchania. Teraz dźwięk stereo jest dostępny w naszym najpopularniejszym urządzeniu przenośnym, które wyposażyliśmy w tę samą akustykę i konstrukcję nowej generacji znaną już z głośników z serii Era - powiedział Patrick Spence, dyrektor generalny Sonos.



Oto najważniejsze cechy Move 2:

• Wyjątkowy dźwięk, teraz w stereo: Move 2 wyposażono w całkowicie odnowioną architekturę akustyczną, w tym podwójne głośniki wysokotonowe, które zapewniają realistyczny dźwięk stereo i wyraźne wokale, co pozwala poczuć emocjonalny ładunek występu na żywo. Precyzyjnie dostrojony głośnik niskotonowy zapewnia głębokie, dynamiczne basy, nawet podczas słuchania muzyki na zewnątrz.

• Elastyczne zarządzanie systemem: Move 2 obsługuje zarówno funkcje Bluetooth jak i Wi-Fi, które zapewniają większą elastyczność obsługi urządzeń. Możliwe jest przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth do pary głośników stereo Move 2 lub płynne łączenie głośników gdy są podłączone przez Wi-Fi z resztą urządzeń w systemie Sonos.

• Większa moc, dłuższe granie: Move 2 oferuje do 24 godzin pracy na baterii. To dwukrotnie dłuższy czas odtwarzania niż w przypadku jego poprzednika. Głośnik wyposażono w port USB-C, który może ładować telefon lub elektronikę w podróży, co czyni go idealnym towarzyszem weekendowych wycieczek samochodowych lub spotkań na świeżym powietrzu.

• Zaprojektowany w sposób zrównoważony: Move 2 zmniejsza zużycie energii w trybie uśpienia o ponad 40%. Do jego produkcji wykorzystano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu. Głośnik jest wyposażony w wymienną baterię, aby przedłużyć żywotność produktu. Sam produkt sprzedawany jest w opakowaniu z odpowiedzialnie pozyskanych surowców i nadaje się do recyklingu.

• Wszechstronny dźwięk w każdym miejscu: Dzięki wytrzymałej konstrukcji i klasie ochrony IP56, Move 2 jest odporny na przypadkowe upadki, zachlapania, deszcz, brud i słońce. Dzięki automatycznemu dostrajaniu Trueplay, Move 2 nieustannie optymalizuje dźwięk do otoczenia, dzięki czemu zawsze gwarantuje najlepsze wrażenia słuchowe, bez względu na miejsce, w którym znajduje się słuchacz.

• Ulepszona konstrukcja, elementy sterujące i kolory: Move 2 jest dostępny w kolorze oliwkowym, który doskonale wpisuje się w trendy wnętrzarskie. Dostępny jest także kolor biały i czarny, które idealnie komponują się z innymi produktami Sonos. Użytkownicy znajdą także ten sam intuicyjny interfejs użytkownika, co w niedawno wprowadzonych na rynek produktach Era, w tym innowacyjny suwak do sterownia głośnością. Głośnik jest także kompatybilny z Sonos Voice Control, Amazon Alexa, aplikacją Sonos, Apple AirPlay2 i Bluetooth®. W Move 2 zainstalowano również nowy przełącznik z tyłu głośnika, który umożliwia wyłączenie asystentów głosowych.

• Połączenie z ulubionymi treściami: Move 2 pozwala na streaming ulubionych treści za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth. Możliwe jest także podłączenie gramofonu, komputera lub innego źródła dźwięku za pomocą adaptera liniowego Sonos.



Move 2 będzie dostępny na całym świecie od 20 września 2023 roku w cenie 2399 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Sonos