Sonos Roam – najnowszy głośnik przenośny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos zaprezentował dziś najnowszy głośnik przenośny Sonos Roam. Urządzenie zaprojektowano z myślą o wysokiej jakości dźwięku tak w domu, jak i w plenerze. Jest ono najmniejszym produktem w ofercie firmy. Działa z domowym systemem Sonos za pośrednictwem Wi-Fi, a na Bluetooth przełącza się automatycznie, gdy jesteśmy poza domem. Jednoczesne połączenie z Wi-Fi i Bluetooth czyni streaming wygodnym i bezproblemowym, niezależnie od tego, gdzie się z niego korzysta. W domu głośnik używa Wi-Fi, a po wyjściu na zewnątrz automatycznie przełącza się na technologię Bluetooth i działa ze sparowanym urządzeniem, np. telefonem komórkowym.







Dzięki nowej funkcji Sonos Swap za pomocą jednego przycisku play/pause można „przerzucić” muzykę z urządzenia na najbliższy głośnik domowy systemu. Roam odtwarza treści z ponad 100 serwisów streamingowych (w tym Sonos Radio) i można nim łatwo sterować za pomocą aplikacji Sonos, Apple AirPlay 2, z poziomu ulubionej muzycznej aplikacji, a także przy użyciu asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.



Jak wszystkie produkty Sonos, głośnik był dostrajany we współpracy z najlepszymi inżynierami dźwięku w branży filmowej i muzycznej. Dzięki temu mamy pewność, że reprodukuje dźwięk tak, jak chciałby tego autor muzyki. Roam zapewnia bogaty, pełen szczegółów dźwięk z klarownością i głębią typową dla większego głośnika. Funkcja automatycznego dostrojenia urządzenia do warunków akustycznych otoczenia Automatic Trueplay działa teraz zarówno podczas streamu przez Wi-Fi, jak i Bluetooth.



Roam dostępny jest w kolorach Lunar White i Shadow Black. Dzięki trójkątnemu przekrojowi trzyma się go pewnie i wygodnie, a minimalistyczny design pasuje do każdego wnętrza. Głośnik ma certyfikat odporności na wodę i kurz IP67. Gumowane podstawki na górze i dole urządzenia ograniczą negatywne skutki upadków. Akumulator zapewni do 10 godzin nieprzerwanej pracy i do 10 dni pracy w trybie uśpionym. Roam ładowany może być specjalnie dla niego zaprojekowaną magnetyczną ładowarką Sonos (sprzedawaną oddzielnie), dowolną ładowarką Qi lub za pomocą przewodu USB-C.



Kompaktowe wymiary (168 x 62 x 60 mm) i niska masa (430g) Roam sprawiają, że zmieści się on do każdej torby i będzie pasował nawet do małych wnętrz. Można go używać zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. Nóżki urządzenia i gumowana podstawa zadbają o stabilność niezależnie od położenia. Opakowanie urządzenia wykonano w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu, bez użycia plastiku i z ograniczoną ilością tuszu.



Głośnik będzie dostępny od dziś (to jest 09.03.21 r.) na Sonos.com w przedsprzedaży w cenie 799 PLN. 20 kwietnia pojawi się w sklepach.



































Źródło: Info Prasowe / Sonos