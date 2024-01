Sonos n-Ceiling Speaker - 8-calowy głośnik sufitowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos zaprezentował nowy głośnik 8″ In-Ceiling Speaker wyprodukowany we współpracy z firmą Sonance. Dołącza on do linii produktów Sonos Architectural. Jest to wysokiej jakości głośnik przeznaczony do montażu bezpośrednio w ścianie lub na suficie. Jego specyfikacja sprawia, że sprawdzi się on zarówno w domu, jak i przestrzeni publicznej, np. w lokalach usługowo-handlowych. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży w USA od 26 marca. Światowa premiera planowana jest na kwiecień. Głośnik został zaprojektowany i dostrojony wspólnie z firmą Sonance. Powierzchnia przedniego panelu urządzenia mierzy 8 cali. Przy porównywaniu tego sprzętu z jego 6-calowym poprzednikiem uwagę zwraca powiększony przetwornik niskotonowy o długim skoku.







Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy będą mogli doświadczyć niskiego basu, schodzącego do częstotliwości 32 Hz. Przetwornik wysokotonowy mierzy 30 mm i dzięki specjalnemu dostrojeniu będzie reprodukował naturalnie brzmiące wokale oraz zapewni lepszą selektywność wysokich częstotliwości. 8″ In-Ceiling Speaker wyposażono w estetyczną maskownicę, znaną z wersji 6-calowej. Oznacza to, że oba te produkty są spójne wizualnie i mogą być montowane w tej samej przestrzeni. Głośniki dostępne są w kolorze białym, który powinien pasować do większości pomieszczeń i odcieni sufitów. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu stalowej maskownicy, może on być przemalowany na kolor wybrany przez kupującego.



Więcej możliwości z Sonos Amp

W połączeniu z Sonos Amp, linia Sonos Architectural zapewnia wyraźny i czysty dźwięk multiroom zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dodatkowo, dzięki Sonos Amp, 8-calowe głośniki korzystają również z możliwości dostrojenia Trueplay. Uwzględnia ono rozmiar, zabudowę i umeblowanie pomieszczenia, w którym głośniki są zainstalowane i automatycznie dostosowuje korektor dźwięku w celu uzyskania optymalnego brzmienia. Podobnie jak wszystkie głośniki Sonos Architectural, 8″ In-Ceiling Speaker sparowany z Sonos Amp będzie korzystał z ekosystemu Sonos, w tym specjalnej aplikacji, która jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi serwisami streamingowymi. Zapewnia ona dodatkowo sterowanie Apple AirPlay 2, regularne aktualizacje oprogramowania oraz możliwości dodawania dodatkowych głośników i komponentów Sonos do obecnego zestawu.



8″ In-Ceiling Speaker marki Sonos i Sonance będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych 26 marca, a na całym świecie w kwietniu, w cenie 4799 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Sonos