Sonos prezentuje nową wersję aplikacji do sterowania systemem audio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sonos zaprezentowała nową wersję swojej aplikacji. Słuchacze mogą teraz zarządzać ulubionymi playlistami, stacjami radiowymi czy albumami z ponad 100 serwisów streamingowych z poziomu jednej spersonalizowanej strony głównej. Nowa strona główna umożliwia szybszy dostęp do przycisków sterowania systemem Sonos za pomocą przesunięcia palcem po ekranie w górę, co eliminuje konieczność przechodzenia między kartami. Firma Sonos przeprojektowała swoją aplikację, korzystając z nowoczesnej platformy oprogramowania. Celem było zwiększenie szybkości działania, poprawa wrażeń użytkownika oraz łatwiejsze wprowadzanie innowacji. Nowa wersja aplikacji obsłuży wszystkie dotychczasowe produkty Sonos i będzie dostępna na całym świecie od 7 maja 2024 roku. Użytkownicy będą mogli pobrać aktualizację aplikacji mobilnej S2 oraz korzystać z nowej wersji webowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej.







Ponad 100 serwisów streamingowych, jedna strona główna

Zaprojektowana na nowo aplikacja Sonos nadaje priorytet doznaniom dźwiękowym słuchacza, umożliwiając umieszczenie jego ulubionych treści w samym centrum i przekazując mu kontrolę nad treściami pochodzącymi ze streamingu.

• Szybszy dostęp do muzyki (i wyjście z aplikacji): Od teraz nie trzeba już przechodzić między kartami – na nowej stronie głównej wszystkie ulubione treści i przyciski sterowania znajdują się w jednym miejscu. Możliwe jest szybkie przejście do ostatnio odtwarzanych zasobów, przeglądanie biblioteki i rekomendacji z preferowanych serwisów

• Personalizacja: Nowa aplikacja umożliwia tworzenie spersonalizowanej strony głównej, która odzwierciedla sposób słuchania użytkownika. Ma funkcję przypinania ulubionych treści i serwisów, przesuwania ich, możliwość edytowania lub organizowania według własnych preferencji.

• Wyszukiwanie we wszystkich bibliotekach streamingowych: Aplikacja umożliwia wyszukiwanie artystów, utworów, podcastów lub audiobooków we wszystkich preferowanych aplikacjach streamingowych jednocześnie, korzystając z łatwego w obsłudze paska wyszukiwania, który jest zawsze dostępny na stronie głównej.

• Udoskonalone sterowanie systemem: Wystarczy przesunąć palcem w górę od dołu strony głównej, aby łatwo sterować całym systemem i wyświetlić wizualny podgląd treści aktualnie odtwarzanych na każdym urządzeniu, szybko zgrupować głośniki i wybrać idealny poziom głośności z dowolnego miejsca w aplikacji.



Nowa aplikacja internetowa, dostępna z każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, daje słuchaczom taką samą możliwość łatwego sterowania systemem, co aplikacja mobilna. Aplikacja internetowa zastąpi dotychczasowy pulpit nawigacyjny Sonos i będzie dostępna wraz z nową wersją aplikacji mobilnej 7 maja 2024 r.













źródło: Info Prasowe - Sonos