Sonos rozszerza się o soundbar Beam Ultra oraz słuchawki Ace Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sonos zaprezentował soundbar Sonos Beam Ultra oraz słuchawki Sonos Ace Ultra. Beam Ultra zachowuje swoją kompaktową formę, odblokowując prawdziwe Dolby Atmos w wersji 7.1.2, podczas gdy Sonos Ace Ultra wyposażono w nowy przetwornik dźwięku, ulepszone ANC oraz bezpośrednie połączenie z ekosystemem. Premiera nowych urządzeń audio odbywa się wraz z aktualizacją systemu Sonos 27. Beam Ultra jest nowym przedstawicielem średniej wielkości soundbarów, w który wbudowano dziewięć spersonalizowanych przetworników, w tym dwa skierowane do góry, w celu zapewnienia prawdziwego Dolby Atmos 7.1.2 oraz cieplejszych basów. Zmieniony kanał środkowy wprowadza wyraźniejsze dialogi z czterema poziomami Wzmacniacza Mowy AI, a także Tryb Nocny.







Beam Ultra jest podstawą dla zestawu kina domowego, które rozwija się i adaptuje do potrzeb użytkownika, niezależnie od tego, czy ten ma ochotę dodać urządzenia Sub do systemu, dla głębszego basu, czy surround na tył, którymi obecnie mogą być również kompatybilne głośniki przenośne.





Sonos Ace Ultra, to najnowsze słuchawki nauszne klasy premium, zbudowane z wykorzystaniem stworzonego przez Sonos przetwornika 40 mm, adaptacyjnego trybu redukcji szumu wspieranego przez dziesięć mikrofonów oraz baterii o żywotności do 35 godzin na jednym ładowaniu z włączonym ANC. To również pierwsze słuchawki zbudowane na platformie Headphone Engine 2, która pozwala połączyć urządzenie bezpośrednio z systemem Sonos (funkcja w fazie wczesnego dostępu – Early Access). Jedno przyciśnięcie przenosi aktualnie odtwarzany utwór na systemie Sonos do słuchawek lub uwalnia dźwięk z Ace Ultra do ekosystemu marki, bez konieczności korzystania z telefonu.



Zbudowane z myślą o systemie Sonos

Beam Ultra oraz Ace Ultra pozwalają słuchaczom kreować swoje domowe obcowanie z dźwiękiem na nowe sposoby, wykorzystując Sonos 27. Jak wszystkie urządzenia audio marki, nowy soundbar oraz słuchawki zostały zestrojone z wykorzystaniem doświadczenia liderów z Sonos Soundboard, którzy na co dzień związani są z branżą muzyczną, filmową oraz innymi, w celu zapewnienia dźwięku zgodnego z intencjami artystów.

• Muzyczny ekosystem: ponad 100 zintegrowanych usług streamingowych sprawia, że Sonos jest najbardziej kompletnym systemem muzycznym na świecie.

• Razem lepsze: Beam Ultra łączy się z innymi głośnikami Sonos, umożliwiając odsłuch w ramach jednego systemu kina domowego i multiroom, a Sonos Ace Ultra mają możliwość podłączenia się do ekosystemu.

• Dostrojone do każdego domu: Trueplay dostraja Beam Ultra do dowolnego pomieszczenia, tak samo jak TrueCinema, za sprawą którego dostrajane jest audio w Sonos Ace Ultra, po przełączeniu dźwięku z kompatybilnego soundbara.

• W pełni kontrolowalne: Beam Ultra można połączyć przy użyciu WiFi, Bluetooth, a także HDMI eARC, natomiast Sonos Ace Ultra dodają do tego USB-C oraz port 3.5 mm, znacząco rozszerzając możliwości odsłuchowe.



System, który pozwala poczuć się jak w domu

Sonos jest systemem operacyjnym, który pomaga w stworzeniu idealnego doświadczenia dźwiękowego w domu. Zbudowany na otwartej platformie, scala każdy sposób, w który użytkownicy słuchają muzyki, dzięki czemu możliwe jest odtwarzanie czegokolwiek, w dowolny sposób. Każdy głośnik jest zbudowany w taki sposób, by dźwięk brzmiał tym lepiej, im więcej urządzeń odtwarza go jednocześnie. Ciągłe wsparcie i poprawki platformy oraz produktów, które powstają w taki sposób, by można było z nich korzystać niezależnie od generacji, sprawiają, że system zamiast się starzeć, staje się lepszy w miarę upływu czasu.



Sonos Beam Ultra oraz Ace Ultra będą dostępne do zamówienia przedpremierowo od 1 września 2026 w salonach Audio Forum oraz najważniejszych sklepach z elektroniką, w cenie 3149 PLN (Beam Ultra) oraz 2079 PLN (Ace Ultra). Szeroka dostępność produktów przewidziana jest na 29 września 2026.

































źródło: Info Prasowe / Sonos