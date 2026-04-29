Sonus faber rozszerza ofertę o trzy nowe wykończenia kolumn...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Sonus faber, renomowany włoski producent ręcznie wykonanych kolumn głośnikowych wprowadza trzy nowe warianty wykończenia kolumn Amati Supreme: Red, Graphite oraz Wengé. Nowe wersje uzupełniają dotychczasową paletę, w której znajdują się Sabbia Oro i Terra Rossa, zwiększając możliwości dopasowania kolumn do różnych stylów wnętrz. Nowe wykończenia wykorzystują charakterystyczne dla Sonus faber forniry układane pod kątem 45 stopni. To jeden z rozpoznawalnych elementów rzemiosła marki, podkreślający naturalne piękno drewna oraz precyzję wykonania obudowy.







Amati Supreme to wyjątkowy model w ofercie Sonus faber. Nie należy do kolekcji Homage, lecz funkcjonuje jako samodzielna konstrukcja, czerpiąca z technologii opracowanych dla flagowego systemu Suprema. W bardziej kompaktowej formie oferuje brzmienie inspirowane najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami marki, zachowując elegancki charakter i proporcje odpowiednie do współczesnych wnętrz. Rozszerzenie gamy wykończeń wzmacnia pozycję Amati Supreme jako kolumn łączących high-endowe brzmienie, włoskie rzemiosło i wzornictwo, które może harmonijnie współistnieć z architekturą nowoczesnego domu lub apartamentu.



źródło: Info Prasowe - Sonus faber