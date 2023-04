Sony - słuchawki odsłuchowe MDR-MV1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu referencyjnych słuchawek odsłuchowych MDR-MV1 dla zawodowych dźwiękowców i twórców muzyki. Nowy model łączy jakość dźwięku z niezawodnością i wygodą przy długotrwałym użytkowaniu. Dzięki konstrukcji z otwartym tyłem umożliwia dokładne odtwarzanie rozległych pól dźwiękowych w takich zastosowaniach, jak miksowanie i mastering dźwięku stereofonicznego o wysokiej rozdzielczości oraz dźwięku o silnych właściwościach przestrzennych, w tym 360 Reality Audio.







Właściwości dźwiękowe

Słuchawki MDR-MV1 pozwalają w szerszym zakresie reprodukować dźwięk przestrzenny i precyzyjnie rozmieszczać jego źródła w przestrzeni wokół słuchacza. Czysty, bogaty dźwięk o wysokiej rozdzielczości ma bardzo szerokie pasmo częstotliwości i zapewnia dużą dokładność przestrzeni akustycznej. Specjalnie zaprojektowane przetworniki akustyczne wyróżniają się wyjątkowym pasmem przenoszenia (od 5 Hz do 80 kHz) i naturalnym brzmieniem wysokich częstotliwości, przez co ułatwiają umiejscowienie dźwięku w zastosowaniach profesjonalnych, oddanie jego właściwości przestrzennych oraz wprowadzanie szczegółowych korekt w przetwarzaniu sygnału audio. Konstrukcja z otwartym tyłem osłabia wewnętrzne odbicia dźwięku, eliminuje rezonans akustyczny i umożliwia dokładne odtwarzanie naturalnego, bogatego dźwięku przestrzennego. W rezultacie dźwiękowcy otrzymują narzędzie o najwyższym standardzie, ułatwiające profesjonalne miksowanie i mastering.



Komfort i design

Słuchawki MDR-MV1 zaprojektowano z myślą o wygodzie i przyjemnym noszeniu nawet podczas wielogodzinnego użytkowania. Mają lekką konstrukcję z miękkimi, dobrze przylegającymi, oddychającymi nausznikami. Ich wyposażenie obejmuje odłączany, wymienny przewód o wysokiej jakości z aluminiowymi wtykami oraz adapter mini jack stereo do użytku ze sprzętem profesjonalnym.



Słuchawki MDR-MV1 będą również ściśle współpracować z nową technologią 360 Virtual Mixing Environment (360VME), która uwalnia twórców od ograniczeń przestrzennych i zwiększa możliwości odtwarzania w dowolnym miejscu. Rozpoczęcie sprzedaży słuchawek z otwartym tyłem planowane jest na kwiecień 2023 r.

































Źródło: Info Prasowe / SONY