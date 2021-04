Sony - trzy bezprzewodowe głośniki o dużej mocy z nowej serii X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Życie powinno toczyć się na pełnej głośności. A jeśli tak, to trzeba włączyć muzykę, do oporu podkręcić głośność, a potem przetańczyć całą noc przy akompaniamencie czystego, bogatego dźwięku. Głośniki Sony z nowej serii X pozwalają wycisnąć maksimum z każdej chwili i zapewniają niezapomniane przeżycia. LIVE LIFE LOUD. Nowa seria X wpisuje się w różne upodobania. Sprawdzi się przy słuchaniu w domu i na powietrzu, w samotności i gronie znajomych. Każdy znajdzie w niej model idealnie dopasowany do własnego stylu, oferujący odpowiednią jakość dźwięku, przenośność, wytrzymałość i oświetlenie.







Innowacyjne jednostki głośnikowe X-Balanced Speaker Unit

Wszystkie głośniki są wyposażone w innowacyjne jednostki głośnikowe X-Balanced Speaker Unit. Jednostki te nie mają okrągłych membran, dzięki czemu wytwarzają większe ciśnienie akustyczne i zmniejszają poziom zniekształceń. Oznacza to bogatszy, czystszy dźwięk przy słuchaniu każdego rodzaju muzyki.



XP700 — wielokierunkowy, imprezowy dźwięk

Głośnik XP700 jest wyposażony w trzy wydajne jednostki wysokotonowe z przodu i jedną z tyłu. Współtworzą one wielokierunkowy, imprezowy dźwięk, w którym ważną rolę poza czystym brzmieniem odgrywa głęboki, mocny bas.



XP500 i XG500 — mocny, imprezowy dźwięk

Głośniki XP500 i XG500 mają z przodu dwie wydajne jednostki wysokotonowe służące do odtwarzania mocnego, imprezowego dźwięku. Model XG500 jest ponadto wyposażony w membrany bierne do reprodukcji czystego basu, dzięki czemu zapewnia świetny dźwięk, którego warto posłuchać wspólnie ze znajomymi.



MEGA BASS i LIVE SOUND

Zastosowana w całej serii technologia MEGA BASS pozwala podkręcić poziom basu, by nadać mu głębię i siłę. Muzyka z głośników z serii X może brzmieć zupełnie jak na żywo. Takie wrażenie zapewnia tryb LIVE SOUND, pozwalający przywrócić niepowtarzalny klimat i poczuć się jak na koncercie.



Stworzony do imprezowania na zewnątrz

Nowy głośnik XG500 ma stopień ochrony przed wodą i pyłem IP66, pozwala więc bawić się przy mocnym, imprezowym dźwięku dosłownie wszędzie. Można go bez obaw zabierać na basen, plażę lub piknik w parku. Urządzenie jest pokryte trwałą, wodoodporną siatką, dzięki której pozostaje suche. Głośniki XP700 i XP500 idealnie sprawdzą się na garden party. Są chronione przed wodą na poziomie IPX4, więc nie zaszkodzi im kilka kropli deszczu.



Długi czas pracy akumulatora

Głośniki XG500, XP700 i XP500 mogą służyć do odtwarzania dźwięku niemal wszędzie. Są zasilane z wydajnych akumulatorów, a gdy zaczyna brakować im energii, z pomocą przychodzi funkcja szybkiego ładowania. Wszystkie trzy modele mają funkcję ochrony akumulatora, która wstrzymuje ładowanie po całkowitym naładowaniu akumulatora, wydłużając okres jego eksploatacji.



Wygodne uchwyty

Nowe modele z nowej serii X mają wygodne uchwyty. Z łatwością można je przenosić z domu do ogrodu i w każde inne miejsce.



Rozświetlone otoczenie

Nowy system świateł wytwarza nowocześnie wyglądające, delikatne oświetlenie. Do wyboru są różne sposoby świecenia, dzięki którym impreza może nabrać energii, a spokojny wieczór w domu upłynie pod znakiem łagodnych, kojących odcieni.



Karaoke

Głośniki z serii X przypadną do gustu także miłośnikom karaoke. Mają wejścia mikrofonowe i gitarowe, umożliwiają więc świetną wspólną zabawę.



Ustawianie poziomo lub pionowo

Głośniki XP700 i XP500 można ustawić poziomo lub pionowo. Model XP700 jest nawet wyposażony w czujnik położenia, który zapewni optymalne brzmienie.



Łącze Bluetooth

Wszystkie trzy głośniki są wyposażone w łącze BLUETOOTH, zatem można do nich bezpośrednio podłączać inne urządzenia z BLUETOOTH i przesyłać muzykę wprost do głośnika.



Funkcja Party Connect

Funkcja Party Connect we wszystkich modelach pozwala połączyć nawet 100 zgodnych głośników i zapewnić synchronizację muzyki i świateł.



Porty USB

Jak przystało na dobre głośniki na imprezę, modele z nowej serii X mają funkcję odtwarzania z urządzeń USB i ładowania przez USB. Oznacza to możliwość podłączenia urządzenia USB i odtwarzania z niego cyfrowych nagrań. Jeśli natomiast smartfon jest bliski rozładowania, można podłączyć go bezpośrednio do głośnika i naładować.



Sony | Music Center i Fiestable

Nowe głośniki są zgodne z aplikacjami Sony | Music Center i Fiestable. Sony | Music Center pozwala wybierać listy odtwarzania, przechodzić do następnego utworu, zmieniać światła i tryby dźwięku — wszystko bez schodzenia z parkietu. Aplikacja Fiestable zawiera funkcje, dzięki którym zabawa staje się jeszcze lepsza, takie jak tworzenie imprezowej playlisty, zmienianie głosu, dodawanie echa w trybie karaoke i efekty dźwiękowe DJ.



Dostępność

Wszystkie trzy urządzenia trafią do sprzedaży w czerwcu 2021 r.





































Źródło: Info Prasowe / SONY