Sony - zamówienia na telewizory Full Array LED BRAVIA XR X90J

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony poinformowała, że można już składać zamówienia na telewizory Full Array LED 4K HDR BRAVIA XR X90J, które wkrótce pojawią się w sklepach. Te najnowsze modele Sony BRAVIA XR są wyposażone w nowy procesor Cognitive Processor XR, który naśladuje działanie ludzkiego wzroku i słuchu przy zastosowaniu zupełnie nowych technik przetwarzania, wykraczających poza tradycyjną sztuczną inteligencję. Kiedy człowiek patrzy na różne obiekty, nieświadomie skupia uwagę na pewnych punktach. Procesor Cognitive Processor XR dzieli ekran na wiele stref i wykorzystuje inteligencję poznawczą do ustalenia, gdzie w obrazie znajdują się takie „punkty koncentracji uwagi”.







W przeciwieństwie do standardowej sztucznej inteligencji (SI), która rozdzielnie wykrywa i analizuje kolor, kontrast, detale i inne elementy obrazu, nowy procesor Cognitive Processor XR może kompleksowo analizować szereg elementów, tak samo jak ludzki mózg. W rezultacie każdy element jest korygowany w powiązaniu z pozostałymi, a cała scena wygląda spójnie i naturalnie — czego nie zapewni standardowa sztuczna inteligencja.



Poprzez analizę sygnału układ Cognitive Processor XR może też ustalić położenie źródła dźwięku, by następnie idealnie dostosować dźwięk do obrazu na ekranie. Procesor przekształca też każdy sygnał audio w dźwięk przestrzenny 3D, tworząc wciągające, bardziej realistyczne pole dźwiękowe. Niespotykane dotąd możliwości przyswajania, analizy i rozumienia dużych ilości danych pozwalają zoptymalizować każdy piksel, klatkę i scenę, by ostatecznie wygenerować najbardziej realistyczny obraz i dźwięk w historii Sony.



Telewizory Full Array LED 4K HDR BRAVIA XR X90J wyświetlają naturalnie wyglądające, realistyczne obrazy o dużej głębi. Połączenie rewolucyjnego procesora Cognitive Processor XR z panelem Full Array LED umożliwia ponadto dokładne odwzorowanie kontrastów.



Telewizory Full Array LED 4K HDR BRAVIA XR X90J, tak jak wszystkie modele BRAVIA XR, są wyposażone w platformę BRAVIA CORE, pozwalającą oglądać wybrane pozycje z najnowszej oferty SPE i klasycznego repertuaru, jak również najbogatszą kolekcję materiałów w formacie IMAX Enhanced. Platforma BRAVIA CORE jako pierwsza na rynku wykorzystuje technologię Pure Stream, umożliwiając strumieniową transmisję z prędkością do 80 Mb/s i uzyskanie jakości będącej niemal bezstratnym odpowiednikiem BD UHD.



Telewizory X90J są także atrakcyjną propozycją dla graczy. Obsługują szereg funkcji standardu HDMI 2.1, takich jak 4K 120 kl./s, VRR[i] czy ALLM, dzięki czemu po podłączeniu konsoli nowej generacji zapewniają płynność gry i dużą szybkość reakcji.



Telewizory Full Array LED 4K HDR BRAVIA XR X90J w rozmiarach 50″, 55″ i 65″ można już zamawiać w wybranych sklepach w Polsce. Przedsprzedaż modelu trwa do 9 maja 2021 r. Model 75″ trafi na rynek w późniejszym terminie. Dalszych informacji należy szukać na lokalnej stronie internetowej Sony pod adresem www.sony.pl.





































Źródło: Info Prasowe / SONY